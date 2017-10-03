7 простых советов, которые помогут уберечь здоровье сердца
Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА Украины советует более тщательно следить
за питанием. Специалисты назвали 7 полезных советов, которые помогут уберечь сердце:
1) употребляйте меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови;
2) старайтесь есть рыбу дважды в неделю – это прекрасный источник омега-3 жирных кислот, очень полезных для сердца;
3) чтобы кровяное давление было в норме, употребляйте меньше соли – добавляйте меньше соли во время приготовления пищи и не досолюйте блюда за столом;
4) употребляйте цельнозерновой хлеб, каши из цельного зерна;
5) ешьте много овощей и фруктов;
6) покупая продукты, обращайте внимание на информацию о содержании калорий, жира, сахара и соли;
7) употреблять меньше алкоголя, он калорийный и чрезмерное употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Заботьтесь о здоровье сердца уже сегодня, и оно отблагодарит вас беспрестанной работой на долгие годы! О таком на своей странице написала министр здравоохранения Ульяна Супрун.