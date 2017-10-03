7 подарков, которые никогда нельзя дарить и принимать
2017-10-02 20:22
7 подарков, которые никогда нельзя дарить и принимать
Подарки – неотъемлемая часть нашей жизни. Больше информации об сакральный смысл любого подарка содержат народные приметы и поверья.
Давно известно, что подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Существует как минимум 7 подарков, которые нельзя принимать, чтобы не навлечь на себя беды и болезни.
Что нельзя дарить и принимать в дар
Плохая примета – дарить часы: считается, что такой подарок может оказаться предвестником разлуки.
Желтые цветы, подаренные женщине, также подаются как известие о скором расставании.
Полученный в подарок нож может «разрезать» вашу судьбу. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо «оплатить» подарен предмет монетой.
Блюдца и тарелки нельзя дарить подругам или сестрам. Вместе с посудой вы можете, сами того не желая, отдать свои проблемы, горести и болезни.
Большие вазы необходимо дарить и принимать в дар крайне осторожно: такой подарок может забрать здоровье и испортить планы на будущее.
Любой кошелек, сумку или рюкзак необходимо дарить с небольшой суммой денег внутри. В противном случае денежный поток может перейти к дарителю.
Какие подарки приносят счастье и благополучие
Считается, что на свадьбу молодоженам обязательно нужно преподнести мешочек с зерном. Сделан с любовью и хорошими пожеланиями, он может стать сильнейшим оберегом семейного счастья.
Восковые и парафиновые красивые свечи способны стать домом и разжечь огонь любви в доме тех, кто получил их в подарок.
Цветы в горшках, подаренные от души, приносят в дом мир и лад.
Если мужчине нравится женщина, то подаренные ей гребень или расческа могут вызвать ответные сильные чувства. Если же женщина желает вызвать любовь мужа, то ей следует связать и подарить ему шарф.
По поверью, новая обувь, подаренное близкому человеку перед дальней дорогой, способное помочь ему вернуться домой целым и невредимым.
Глиняная посуда, вручен на новоселье, привлекает в дом богатство и служит защитой от ссор и недомолвок.
Кухонное полотенце, подаренный незамужней девушке «семейной» подругой, способен привлечь в судьбу девушки достойного мужа.