7 красивых дочерей от некрасивых звездных родителей

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-23 20:43

7 красивых дочерей от некрасивых звездных родителей
Гены не подвели.

Существует знаменитая пословица “Яблоко от яблони недалеко падает”, но всегда ли это так? Сегодня мы расскажем вам о тех очаровательных дочерей, чьи знаменитые родители не отличались красотой.

1. Стивен и Лив Тайлер

Вокалиста группы Aerosmith, конечно, нельзя назвать самым некрасивым мужчиной на Земле, однако его дочери повезло, что в большей степени она унаследовала внешность мамы.

2. Шон и Дилан Пенн

Шон Пенн имеет внешность только прокинувшоїся человека, а вот его дочь вышла абсолютной красавицей. И стала актрисой.

3. Дональд и Иванка Трамп

Несмотря на то, что внешность президента США давно стала поводом для насмешек, его дочь вышла и умной, и красивой – не раз входила в рейтинг самых красивых американок журнала Maxim.

4. Роуэн и Лили Аткинсон

Все знают знаменитого мистера Бина в качестве одного из самых смешных и обаятельных комиков в мире. А вот его дочь Лили пошла красотой в маму, с которой Бин, прожив 25 лет, развелся в 2015 году.

5. Рон и Брайс Даллас Ховард

Дочь знаменитого режиссера, который снял “Игры разума” и “Код да Винчи”, не только талантливая актриса, но и очень красивая девушка. Она уже успела сняться в таких фильмах, как “Человек-Паук-3″, “Прислуга” и “Мир Юрского периода”.

6. Квинси и Рашида Джонс

У композитора и продюсера семеро детей, из них все дочери вышли красавицами. Рашида стала звездой таких сериалов: “Парки и зоны отдыха” и “Офис”.

7. Квинси и Кения Кински-Джонс

Мама же второй дочери – Настасья Кински – передала удивительную красоту своей дочери, которую она направила в модельное русло, работая для таких брендов, как Stella McCartney и Calvin Klein.

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