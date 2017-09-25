7 красивых дочерей от некрасивых звездных родителей
2017-09-23 20:43
7 красивых дочерей от некрасивых звездных родителей
Гены не подвели.
Существует знаменитая пословица “Яблоко от яблони недалеко падает”, но всегда ли это так? Сегодня мы расскажем вам о тех очаровательных дочерей, чьи знаменитые родители не отличались красотой.
1. Стивен и Лив Тайлер
Вокалиста группы Aerosmith, конечно, нельзя назвать самым некрасивым мужчиной на Земле, однако его дочери повезло, что в большей степени она унаследовала внешность мамы.
2. Шон и Дилан Пенн
Шон Пенн имеет внешность только прокинувшоїся человека, а вот его дочь вышла абсолютной красавицей. И стала актрисой.
3. Дональд и Иванка Трамп
Несмотря на то, что внешность президента США давно стала поводом для насмешек, его дочь вышла и умной, и красивой – не раз входила в рейтинг самых красивых американок журнала Maxim.
4. Роуэн и Лили Аткинсон
Все знают знаменитого мистера Бина в качестве одного из самых смешных и обаятельных комиков в мире. А вот его дочь Лили пошла красотой в маму, с которой Бин, прожив 25 лет, развелся в 2015 году.
5. Рон и Брайс Даллас Ховард
Дочь знаменитого режиссера, который снял “Игры разума” и “Код да Винчи”, не только талантливая актриса, но и очень красивая девушка. Она уже успела сняться в таких фильмах, как “Человек-Паук-3″, “Прислуга” и “Мир Юрского периода”.
6. Квинси и Рашида Джонс
У композитора и продюсера семеро детей, из них все дочери вышли красавицами. Рашида стала звездой таких сериалов: “Парки и зоны отдыха” и “Офис”.
7. Квинси и Кения Кински-Джонс
Мама же второй дочери – Настасья Кински – передала удивительную красоту своей дочери, которую она направила в модельное русло, работая для таких брендов, как Stella McCartney и Calvin Klein.