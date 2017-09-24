7 главных причин возникновения изжоги
2015-03-19 10:40
7 главных причин возникновения изжоги
Нестерпимое ощущение жжения и ощущение кома в горле, знаком практически каждому.
Этот неприятный симптом – не что иное, как повышенное выделение желудочной кислоты, более известное как изжога. Заброс кислоты в пищевод вызывает локальный ожог тканей, который и приводит к таким неприятным симптомам. А если учесть, что это состояние нередко сопровождается метеоризмом, вздутием живота и даже расстройством пищеварения, можно понять состояние больного, который соглашается принять любые лекарства, лишь бы избавиться от мучительной изжоги.
Как правило, изжога возникает после приема пищи. Врачи не советуют сразу хвататься за лекарства от изжоги, которых современная фармакология разработала немало. Сначала следует выяснить, почему бывает изжога, а уже знания причины этого состояния позволит адекватно бороться с его появлением в будущем. Рассмотрим наиболее значимые причины возникновения изжоги.
1. Определенные продукты питания
Появление изжоги далеко не всегда говорит о наличии заболевания. Этот неприятный симптом может возникнуть у абсолютно здорового человека, особенно у любителей мятных жвачек или сладкоежек, которые едят много шоколада и других сладостей. Очень часто провоцирует изжогу употребление жирной, пряной или острой пищи. Такие продукты ослабляют функцию сфинктера пищевода, через который и происходит заброс кислоты. Кроме перечисленных выше продуктов, изжоге подвержены лица, увлекающиеся газировкой, любители крепкого кофе и алкогольных напитков.
2. Продукты, повышающие кислотность
Учитывая, что неприятные ощущения в горле возникают из-за повышения концентрации и кислотности желудочного сока, следует пересмотреть собственный рацион. Возможно все дело в злоупотреблении продуктами, которые повышают эту кислотность. К ним стоит отнести томаты, кислые яблоки, цитрусовые и, особенно, незрелые фрукты. В этом плане следует ограничить употребление таких продуктов или же принимать пищу, которая блокирует желудочную кислоту, например, молоко. Если изжога возникает регулярно, стоит понаблюдать за организмом и выяснить, какой именно продукт является провокатором.
3. Лекарственные средства
Лицам, которые часто принимают лекарственные препараты, также приходится сталкиваться с изжогой. Жжение и ком в горле могут спровоцировать антибиотики, спазмолитики, анальгетики, стероидные и кортикостероидные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты или препараты подобные Димедрола. Все эти медикаменты могут грозить дисфункцией пищевого сфинктера, а значит появлением изжоги.
4. Состояние беременности
Нередко изжога возникает у будущих мамочек. Появление этого симптома свидетельствует о повышении внутрибрюшного давления, является частым спутником беременности. А если у беременной женщины имеется острый токсикоз в сопровождении рвоты, это дополнительно обжигает слизистую желудка и повышает уровень кислотности. Сфинктер пищевода также может ослабляться под воздействием гормона прогестерона. Врачи в этих случаях рекомендуют беременным, облегчающие препараты из группы антацидов или прокинетиков.
5. Ношение тесной одежды
Время сильно затянутый ремень или узкие джинсы могут настолько сильно давить на абдомінальну область, что у человека возникает изжога. Происходит это, как правило, после приема пищи, когда желудок увеличивается в объеме. Неправильное положение тела также может вызвать приступ изжоги. Более того, принимая горизонтальное положение сразу после приема пищи, человек сам провоцирует заброс желудочного сока в пищевод.
6. Хронический гастрит
Как правило, изжога является одним из первых признаков воспаление слизистой желудка, а значит такого заболевания, как гастрит. Постоянное жжение в горле и боль в верхней части живота после приема пищи, должны насторожить человека и заставить его пройти обследование. Без лечения гастрит неминуемо приведет к образованию язвы желудка.
7. Язвенная болезнь
Язва желудка – это появление открытой ранки на слизистой оболочке желудка. Такая ранка резко повышает внутрибрюшное давление, что мешает нормальному перевариванию пищи и способствует вбросу желудочного сока в пищевод. Это и становится причиной постоянной мучительной изжоги.
Зная, почему бывает изжога, каждый человек сможет принять правильные меры и быстро избавить себя от неприятных симптомов. Здоровья вам!