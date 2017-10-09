7 гениальных способов, которые заставят ваши кастрюли блестеть как новые
2017-10-09 15:46
7 гениальных способов, которые заставят ваши кастрюли блестеть как новые
Главное, без паники!
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Каждый раз, когда приходит время уборки в доме, вы стоите, смотрите на все то, что скоро придется убирать и протирать, а руки тянутся к канистры с бензином, чтобы поджечь это все к чертовой матери, передает Rus.Media. Поверьте, абсолютно все люди ненавидят убираться, а особенно чистить то, что плохо чистится. Мы говорим о кастрюлях, отмыть которые бывает крайне сложно, особенно если на них есть пригорелое молоко, застарелый жир или темный налет. Но не стоит отчаиваться, ведь наши советы заставят ваши кастрюли снова блестеть как новые!
Как отмыть пригоревшей кастрюлю
Для начала определите тип загрязнений. Пригоревшие кастрюли — это результат использования посуды в быту или наша невнимательность в процессе приготовления пищи. Если загрязнения не сильные, то в ход могут идти народные средства или обычный мыльный раствор. В нем следует ненадолго замочить кастрюлю, а затем удалить гарь с помощью щеток и губок.
А как отмыть кастрюлю от сильной гари? Как правило, следует прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии: посоветуйтесь с подругами и купите проверенное средство.
Выбор народного средства зависит от материала, из которого сделана кастрюля. Если вам дорога посуду, то стоит отнестись к этому серьезно: эмалированную посуду нельзя чистить кислотой, а для нержавейки не подходит соль.
Как отмыть эмалированную пригоревшей кастрюлю? Щедро засыпьте место пригара солью. Сверху добавьте немного воды и оставьте кастрюлю на 2-3 часа. Затем поместите посуду под горячую воду и интенсивно потрите губкой.
Как отмыть пригоревшей кастрюлю из нержавейки? На самом деле гораздо проще предотвратить загрязнение. Кастрюли из нержавеющей стали достаточно устойчивы к высоким температурам, поэтому они редко пригорают. Важно вовремя чистить кастрюли от жира и грязи, иначе нержавеющая сталь теряет свои свойства. Тогда посуда может пригореть.
Если неприятность все-таки случилась, попробуйте очистить посуду домашними средствами. Нанесите на губку немного уксуса или растворенного в воде лимонного сока (в соотношении 1 чайная ложка лимонного сока на 1 стакан воды). Тщательно протрите кастрюлю, а потом сполосните ее теплой водой. Вместо уксуса и лимонного сока, можно использовать кофейную гущу. Принцип тот же.
Как отмыть кастрюлю от пригоревшего молока
Отдельно стоит рассказать о пригоревшем молоке. Пригорает оно, как правило, внезапно и в самый неподходящий момент, но на этом неприятности не заканчиваются. В кухне становится невозможно дышать, а гарь от молока так крепко въедается в поверхность кастрюли, что даже самые опытные хозяйки могут опустить руки.
Не стоит паниковать! Посуду можно спасти, и сделать это совсем не трудно. Так, в борьбе с гарью от молока хорошо помогает активированный уголь. Измельчите в порошок и добавьте в пригоревший посуда. Залейте угли водой и оставьте на 15-20 минут. Затем промойте кастрюлю под проточной водой.
Теперь вы знаете, как отмыть подгоревшую кастрюлю, если виновником загрязнения стало втекле молоко. Поделитесь полезным советом с подругами!
Как отмыть эмалированную кастрюлю от темного налета
Эмалированную посуду любят хозяйки. Она абсолютно безопасна и при нагревании не выделяет никаких веществ, которые могут попасть в вашу пищу. Но со временем даже такая посуда теряет свой первозданный вид. Обычные средства могут не справиться с эмалью, но тяжелая артиллерия тоже не подходит — к эмали нужно относиться бережно.
Засыпьте загрязнения солью и хорошенько потрите мягкой губкой. Можно также приготовить соляной раствор (соль и вода), влить в кастрюлю и прокипятить в течение 20 минут. Есть и другой действенный способ — чистка эмали обычным песком. Его необходимо нанести на загрязнение и хорошенько потереть губкой или мочалкой. Работает по принципу скраба.
Как отмыть алюминиевую кастрюлю
Алюминиевая посуда популярен: он практичен и удобен в использовании. Но со временем он теряет свой магазинный блеск. На посуде образуется накипь и другие загрязнения. И тогда перед каждой хозяйкой встает вопрос: как отмыть пригоревшей кастрюлю из алюминия?
Во-первых, важно знать, что алюминиевую кастрюлю следует мыть только остывшей, но ни в коем случае не горячей и даже не теплой, иначе она деформируется. Во-вторых, необходимо выбрать правильный способ. Обработайте загрязнений уксусом или лимонным соком, а затем залейте кастрюлю водой и поставьте на огонь на 10-15 минут. Затем выключите огонь и немного прогрейте кастрюлю на плите. Сполосните кастрюлю под проточной водой.
Как отмыть кастрюлю от застарелого жира
Застарелый жир — самый нелюбимый тип загрязнений у большинства хозяек. Справиться с ним не так уж просто. Но на помощь придет чудодейственный микс из обычной поваренной соли и горячей воды.
Поместите кастрюлю на большой эмалированный таз. Залейте посуду горячей водой и насыпьте соль (в соотношении 2-3 столовых ложки соли на 1 литр воды). Чем горячее будет вода, тем активнее будет расщепляться жир. Оставьте посуду на 30-40 минут. Можно периодически подливать горячую воду.
Как отмыть кастрюлю от пригоревшей каши
Каша — лучший завтрак. Это утверждение с легкостью можно оспорить, если полезный завтрак пригорел, а вам придется отмывать кастрюлю от загрязнений.
Как эффективно удалить следы от пригоревшей каши? Самый простой способ — добавить в кастрюлю чистящее средство или жидкое мыло и залить его водой, а затем хорошенько прокипятить. Все загрязнения отойдут моментально.
Как отмыть кастрюлю от гари внутри
Пищевая сода поможет очистить эмалированную кастрюлю от гари, которая въелась в ее поверхность изнутри. Налейте в кастрюлю один литр воды и всыпьте полстакана обычной пищевой соды. Размешайте и поставьте смесь на медленный огонь. Кипятите в течение одного часа. Затем снимите с огня и оставьте еще на пару часов при комнатной температуре. Возьмите губку и протрите загрязнения.