6 знаменитостей, которые были учителями, что мы знаем о них (фото)
2017-10-01 18:10
6 знаменитостей, которые были учителями, что мы знаем о них (фото)
Сегодня, 1 сентября, все педагоги отмечают свой профессиональный праздник — День учителя.
Ведь мы часто даже не догадываемся, что знаменитости, которые выступают перед многотысячной публикой, снимаются в фильмах, ведут радиопередачи и телешоу, когда выбрали для себя профессию учителя. И что-то в этом есть, ведь учитель — это тоже звезда, звезда, которая ведет своих учеников по небосклону жизни, передает Rus.Media.
Хью Джекман
Известный голливудский актер прямо из Сиднея отправился в Великобританию, где начал преподавать английский язык в престижной частной школе в Аппингхеме. Коллега знаменитости Ричард Бостон вспоминает, что юный Джекман чрезвычайно быстро освоился в новой стране. Но в какой-то момент будущего актера осенило: 18-летний австралиец пытается учить детей, для которых этот язык является родным.
«Если бы я платил за это обучение, я был бы очень раздражен», — вспоминал как-то Джекман.
Интересно, что в 2013 году он даже узнал в одном из репортеров на красной дорожке своего бывшего ученика.
Потап
Продюсер и большая половина дуэта и , Алексей Потапенко не всегда посвящал свое время произведения забавных текстов песен. По первому образованию Потап — учитель физкультуры и тренер по водному поло. Интересно, что когда артист пошел работать в школу, он стал учителем еще одной будущей знаменитости , а его стиль преподавания всегда отличался умением поставить себя на место ученика.
«Я саму Санту Димопулос учил отжиматься и бегать на длинные дистанции! Она как раз в девятом классе училась. В работе с детьми я использовал исключительно метод «пряника» — никогда не кричал и не заставлял делать то, что они не хотели. Сам в шоке от такой доброты! Но через полгода я ушел из школы. Там достаточно денег не заработаешь, а у меня было много творческих планов!» — поделился воспоминаниями Потап.
Дима Коляденко
Шоумен открыл свою трудовую книжку с записью «педагог кукольной студии». Будучи студентом Днепропетровского театрального училища, предприимчивый Дима открыл кукольный кружок в одной из школ родного города:
«Стипендии катастрофически не хватало, а на учительскую зарплату» (15 рублей) покупал одежду и водил девушек в кафе», — рассказал о своем прошлом Коляденко.
Стинг
А вот некоторые звезды-учителя сразу почувствовали, что педагогическая путь — не для них. Так сложилось и у Гордона Самнера, более известного как . Он некоторое время работал в католической школе преподавателем английского, но хорошим учителем его было трудно назвать. По вечерам Он играл в джаз-бэнде — и долгое время это было его единственным утешением. Зато этот опыт дал Стингу осознать самое важное — его главной страстью является музыка и он готов связать с ней всю свою жизнь.
Стивен Кинг
А вот «король ужасов» был достаточно хорошим учителем. В течение двух лет он преподавал английский язык в Академии Хамбдона (штат Мэн, США). приходилось работать на нескольких работах одновременно, чтобы заработать деньги на публикацию своих романов. Но, несмотря на это, Стивен всегда был очень внимателен к своим студентам, тщательно читал и комментировал их работы и искренне пытался помочь каждому.
Лилия Ребрик
Еще один пример хорошего преподавателя — известная телеведущая . Мало кто знает, но три года Лилия вела занятия по пластике у начинающих актеров в Университете имени Карпенко-Карого.
«Помню, когда впервые вошла в аудиторию, сказала: «Вы можете ходить ко мне на занятия, а можете и не ходить — все равно поставлю всем хорошие оценки. Но мне хочется, чтобы вы понимали: этот предмет очень важен для вашей профессии». И, вы знаете, они все ходили! Многие из них сейчас работают в театрах, а Слава Соломка стал ведущим, вел «Подъем» на Новом канале», — поделилась Лилия.