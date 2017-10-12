6 украшений, которые приносят несчастье
2017-10-11 21:51
6 украшений, которые приносят несчастье
Любое украшение имеет энергетическое воздействие на своего владельца.
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Некоторые из них могут негативно повлиять на жизнь и судьбу, поэтому очень важно знать о том, какие украшения носить не стоит, передает Rus.Media.
Украшения в современном мире – достаточно привычные и часто употребляемые вещи. Их сияние и красота завладели в равной степени симпатией и женщин, и мужчин. Странно, но любимый аксессуар может оказаться как талисманом, привлекающим счастье, так и противником вашей энергетики, что разрушает вас изнутри. Примеряя на себя ту или иную украшение, следует несколько раз подумать, не способна она принести несчастье.
Шесть украшений, которые приносят несчастье
Пытаясь следить за модой, мы каждый раз забываем о том, что вещи имеют свою энергетику, которая может идти вразрез с нашей собственной. От деструктивного вмешательства извне страдает не только наш внутренний мир: мы буквально преображаем реальность вокруг себя, привлекая несчастья в свою жизнь. Чтобы не оттолкнуть от себя удачу, важно знать, что не стоит надевать на себя ни в коем случае.
Опасные находки. Найдены украшения – своего рода лотерея «повезет не повезет». Часто на улице можно встретить вещи, которые подбросили со злым умыслом, и практически всегда такими «подкидышами» служат предметы из драгоценных металлов: цепочки, крестики, кольца и браслеты.
Не стоит недооценивать риски: через вещи, подобранные на улице, к вам может перейти чужое горе, родовое порча или венец безбрачия. Поэтому подумайте несколько раз, а стоит ли игра свеч. Как правило, от подобных находок ничего хорошего не бывает.
Украденные украшения. Закон кармы работает как часы. В него верили еще наши предки, утверждая, что вместе с украденными украшениями человеку переходит весь негатив, болезни и несчастья бывшего владельца. Поэтому, поощряя чужое воровство и покупая что-то на блошином рынке, оцените все возможные последствия, которые не заставят себя долго ждать.
Покупка в ломбарде. Давайте взглянем на вещи объективно. От хорошей жизни украшения в ломбард не сдают, следовательно, подобные драгоценности могут иметь криминальное прошлое, так и негативную энергетику. К таким предметам стоит относиться с опаской и по возможности не брать голыми руками. Обычно желание сэкономить и удивить любимых подталкивает нас к таким радикальным мерам, которые в конечном итоге могут обернуться серьезными проблемами.
Подарки недоброжелателей. От завистников и их пакостей, к сожалению, никто не застрахован. Эксперты утверждают, что подарки, преподнесенные с негативным посылом, а порой и с наговореними заклинаниями, моментально могут развернуть вашу жизнь в худшую сторону. Если человек не вызывает у вас доверия, не берите от него украшения. Такой презент от злого сердца очернит вашу энергетику и станет источником негатива, а вместе с тем боли, слез и черной полосы.
Подделки. На рынках и в ювелирных лавках можно встретить ряд украшений с крайне низкой себестоимостью через искусственные камни. И именно такие вещи притягивают к себе негативные потоки. Дело в том, что драгоценный камень – это натуральный минерал, вобравший в себя мощь земли и природной энергии.
Впоследствии эта сила перейдет вам, как полноправному владельцу, в то время как искусственные камни способны только высасывать жизненную силу и энергию из своего обладателя. Наличие пробелов в енергоструктурі организма чревато серьезными последствиями: вы становитесь уязвимы для негативных программ и дурного влияния извне.
Фамильные украшения. Драгоценности, что передаются из поколения в поколение, сохраняют родовые программы, которые могут выступать как негативные установки. Но чаще всего украшение, которое на протяжении многих веков передавалось от одного члена семьи другому, является защитным оберегом и источником благополучия, удачи и достатка. Такие вещи следует охранять, не передавать в посторонние руки и уж тем более не продавать. Продано фамильная украшение может наложить проклятие на весь следующий род. Будьте бдительны.
Относитесь серьезно к личных украшений. Порой незатейливые безделушки могут сослужить вам добрую службу, в то время как бесценный бриллиант пробьет огромную дыру в ауре, став вашим злейшим врагом.