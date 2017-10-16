6 вещей, которые все родители должны скрывать от своих детей
2017-10-16 18:47
6 вещей, которые все родители должны скрывать от своих детей
Порой нам кажется, что малыш очень занят игрушками, а на самом деле он работает «суперагентом» и все-все слышит.
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Или знает, что вы поете в душе, а по ночам тріскаєте котлетки из холодильника. Эти знания вашему чаду не повредят – зато будет, что детям про бабушку рассказать, передает Rus.Media.
Однако, есть вещи, предназначенные совсем не для детских ушей или глаз. Итак, перед вами краткий перечень того, о чем не стоит признаваться ни при каких обстоятельствах.
Когда дети засыпают, у родителей начинается «вечеринка»
Пара-тройку часов между детским и собственным отбоем по насыщенности можно сравнить с пятничным вечером. Наконец, можно принять ванну, выпить вина, посмотреть новый фильм. Да, и секс! Стоит намекнуть об этих планах ребенку, и можете распрощаться с намеченными развлечениями. Ребенок уже постарается не уснуть как можно дольше.
Роды – это больно
Разумеется, вам придется рассказать ребенку «откуда берутся дети» и, в конце концов, вашему описанию придется выйти за рамки «пестиков и тычинок» и максимально приблизиться к особенностям появления на свет маленьких людей.
Объяснить, как взрослые влюбляются, встречаются, целуются, занимаются любовью – вам даже придется рассказать о половой акт. То есть, рано или поздно девочка поймет, что в ее животике своего времени будет жить детеныш. Поэтому рассказывать, как вам больно было рожать, не стоит. В противном случае, это создаст у ребенка ужасное представление о родах, которое останется неизгладимым.
Вы сами едите много вредных продуктов и много сахара
Если, конечно, мама не сидит на строгой диете. Если меню в «свободном полете», то в нем наверняка есть и чипсы, и газированная вода, и шоколадки, и прочие перекусы, которые так помогают во время рабочего стресса. Расскажете, и вам будет не впихнуть в сына порцию овощного супа, запеканки или рыбы, приготовленной на пару. Одним словом, пока не измените свои вредные пищевые привычки, лучше скрывать их от детей.
Мама с папой боятся войны и терроризма
Время, в которое мы живем, мягко говоря, непростbq. И мы сами ежедневно переживаем, читая ленту не самых оптимистичных новостей. Информации вокруг нас много, но дети, даже подростки, психологически не совсем готовы правильно ее усваивать.
Лучше оберегать ребенка от такого рода ужасов. А если вы понимаете, что ребенок хочет с вами об этом поговорить, сделайте это спокойно, без паники и сгущения красок.
Тяжелое финансовое положение в семье
Все бывает, и родители могут потерять работу или бизнес, крупную сумму денег. Постарайтесь не вываливать весь груз стресса на семейном совещании при младших членах семейства. Сохраните для детей ощущение нормальной жизни, со всеми заботами и приятными моментами. Объясните чадам, что вам на время придется ограничить поездки и походы в кафе, покупки. Поверьте, детям будет легче ужиться с ограничениями, если родители спокойны и оптимистичны.
Секреты о детях других родителей
Ваша подруга поделилась с вами, что наказала своего сына и забрала у него весь гараж машинок. И вам не терпится для «профилактики» рассказать об этом своему ребенку? Не надо. Это очень деликатный вопрос. Наверное, маленький сын подруги не хотел бы, чтобы его маленькое горе стало достоянием общественности. Ведь ваш малыш может при случае поделиться с ним, что знает об «аннексии» мамой гаража.
Информация, которой с вами делятся другие мамы и папы о своих детях – это тайна, которую не стоит выдавать своим чадам. У них-то ушки на макушке, а вот язычки очень непослушные.