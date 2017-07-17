6 советов родителям, если ваш ребенок левша
Паниковать не стоит, однако прислушайтесь к нашим советам. Сообщает сайт Наша мама.
Лишний раз напоминать о том, что он левша – не нужно
Быть левшой – это нормально, не стоит заострять на этом внимание, иначе ребенок начнет чувствовать себя не такой, как все, и это будет отражаться на его самооценке. Предупредить воспитателя в детском саду и учителя в школе конечно нужно, но делайте это деликатно и незаметно.
Старайтесь сделать так, чтобы ребенок использовал обе руки
Маленькие дети часто переводят ручку или карандаш из руки в руку, пытаясь понять, как им удобнее. Не стоит обращать на это внимание, и напоминать ребенку о том, что он левша. Пусть пробует все делать обеими руками.
Не стоит торопить ребенка
Многие исследования показывают, что ребенок-левша часто немного более медленнее, в сравнение со своими сверстниками. От того, что на него будут кричать и подгонять его, он не сможет справляться с задачей быстрее. Скорее наоборот – работа растянется еще на некоторое время, ведь малыш начнет нервничать и переживать. Примите ребенка таким, какой он есть, и помогите развиваться в этом быстром мире.
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Правильный учебное пространство
Правильная организация рабочего места важна для каждого ребенка, но у левшей есть свои потребности и особенности. Помните, что в этом случае свет должен падать с правой стороны. Здесь же лучше разместить и ящики с необходимыми предметами.
Больше внимания уделите письму и чтению
Ребенку-левше научиться писать бывает несколько сложнее, чем его погоде-правши. Часто бывает так, что левша начинает писать зеркально, поэтому основная задача родителей – обратить внимание на возможные проблемы, и уделить учебе чуть больше времени. Это же касается и чтения. Ребенок может начать читать с конца, иногда ему бывает сложно уследить за строчками в книге, и он их перескакивает, поэтому используйте линейку или закладку, с помощью которой малышу будет легче следить за строками. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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