6 советов родителям, если ваш ребенок левша

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Паниковать не стоит, однако прислушайтесь к нашим советам. Сообщает сайт Наша мама.

Левша хуже ориентируется в пространстве, и ребенку сложнее запомнить, какая рука левая, а какая правая
Не злитесь и не ругайте ребенка за это. Если не хотите постоянно напоминать, купите малышу часы или браслет, и наденьте на левую руку. Так ребенок запомнит намного быстрее, что рука с часами – левая.

Лишний раз напоминать о том, что он левша – не нужно
Быть левшой – это нормально, не стоит заострять на этом внимание, иначе ребенок начнет чувствовать себя не такой, как все, и это будет отражаться на его самооценке. Предупредить воспитателя в детском саду и учителя в школе конечно нужно, но делайте это деликатно и незаметно.

Старайтесь сделать так, чтобы ребенок использовал обе руки
Маленькие дети часто переводят ручку или карандаш из руки в руку, пытаясь понять, как им удобнее. Не стоит обращать на это внимание, и напоминать ребенку о том, что он левша. Пусть пробует все делать обеими руками.

Не стоит торопить ребенка
Многие исследования показывают, что ребенок-левша часто немного более медленнее, в сравнение со своими сверстниками. От того, что на него будут кричать и подгонять его, он не сможет справляться с задачей быстрее. Скорее наоборот – работа растянется еще на некоторое время, ведь малыш начнет нервничать и переживать. Примите ребенка таким, какой он есть, и помогите развиваться в этом быстром мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почему в детском меню должны быть яйца

Правильный учебное пространство
Правильная организация рабочего места важна для каждого ребенка, но у левшей есть свои потребности и особенности. Помните, что в этом случае свет должен падать с правой стороны. Здесь же лучше разместить и ящики с необходимыми предметами.

Больше внимания уделите письму и чтению
Ребенку-левше научиться писать бывает несколько сложнее, чем его погоде-правши. Часто бывает так, что левша начинает писать зеркально, поэтому основная задача родителей – обратить внимание на возможные проблемы, и уделить учебе чуть больше времени. Это же касается и чтения. Ребенок может начать читать с конца, иногда ему бывает сложно уследить за строчками в книге, и он их перескакивает, поэтому используйте линейку или закладку, с помощью которой малышу будет легче следить за строками. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.obozrevatel.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr