6 советов, чтобы отлучить ребенка от грудного вскармливания
Чтобы отлучение от груди прошло безболезненно, читайте наши советы, сообщает сайт Наша мама.
Нет точной даты прекращения грудного вскармливания
Грудное вскармливание может быть настолько длительным, насколько это комфортно для матери и ребенка. Если вы не готовы, не волнуйтесь. Никаких негативных последствий от длительной лактации пока не обнаружили, так что выбирайте то, что лучше для вас и вашего ребенка.
Исключайте по одному кормлению постепенно
Если вы готовы к отлучению от груди, то попробуйте пропускать по одному кормлению постепенно, чем резко прекращать. Проще всего начинать с пропуска кормления во время дневного сна и ночного, когда вы оба уставшие и сонные. Прививать ребенку привычку к чтению книг и покачивания в это время, вместо кормления, что поможет ему успокоиться без молока и облегчит последующие кормления.
Не обязательно переходить с грудного на коровье молоко
Если ребенку больше года, многие родители начинают давать коровье молоко вместо грудного, но это совсем не обязательно. Мой сын отказался от коровьего молока, а я так переживала из-за неполноценности рациона. Но наш педиатр заверила нас, что если он получает достаточно витаминов и кальция из других молочных продуктов, сыра или овощей, то все хорошо. Он и сейчас не очень жалует молоко, так что иногда это просто дело вкуса.
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Задумайтесь о чашку-непроливайку
Если вы не хотите, чтобы пришлось отучать ребенка от груди, а потом сразу же и от бутылочки, попробуйте начать кормить из чашки-непроливайки после прекращения грудного вскармливания. Это даст вам фору.
Заручитесь поддержкой партнера
Самым сложным в отлучении от груди является то, как же все-таки легко кормить грудью. Если ребенок плачет, а я устала и хочу просто и быстро успокоить ее, перспектива грудного кормления представляется слишком соблазнительной. Но если есть цель отучить ребенка от этого, нужно попросить мужа помочь успокоить малыша, особенно по ночам, когда ребенок просыпается и ищет маму. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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