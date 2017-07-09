6 советов, чтобы есть меньше

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Эти хитрости точно помогут вам есть меньше, сообщает сайт Наша мама.

Только самые проверенные хитрости!

1. Поставь перед столом зеркало.
Американские исследования показывают: те, кто следит за своим отражением, съедают на 22% меньше.

2. Жуй петрушку.
Ее горьковатый привкус ослабит твой аппетит.

3. Держи холодильник всегда полным.
Только в нем должна быть всегда полезная еда. Это спасет тебя от незапланированных набегов на фаст-фуд.

4. Займись самомассажем.
Несколько минут нажимай подушечкой среднего пальца на точку между верхней губой и носом.

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5. Вдыхай запах ванили.
Например, если тебе захотелось мороженого или шоколада, ванильный запах сможет утолить это желание. Возьми что угодно – от геля для душа до ароматических свечей.

6. Переходи на большие порции.
Обмануть голод и бороться с лишними килограммами помогает объемная низкокалорийная пища. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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