6 признаков, что вы еще можете спасти ваш брак
Возможно, еще не все потеряно в ваших отношениях.
2. Вы касаетесь друг друга
Даже если количество секса сократилось, но партнеры держатся за руки и целуются, – это хороший знак.
3. Вы находите компромиссы
Причем неважно, насколько серьезный вопрос: брать ипотеку или на какой фильм сходить в кино. Разногласия, которые не заканчиваются масштабными оскорблениями и битьем посуды, – отличный показатель того, что все не так критично.
4. У вашего союза есть очевидные плюсы
Например, у вас общий счет, на который приходят хорошие бонусы. Его работодатель оплачивает тебе медстраховку, а ты смогла устроить ему большую скидку на машину. Вам удобно вести хозяйство, выгодно оплачивать одно жилье, а не два …
5. Вы вместе пробуете новое
Если вы всегда находите что-то интересное, от хобби до рабочих проектов, вам меньше смысла расставаться. К тому же все это напоминает времена, когда вы только начали встречаться и открывать новое друг в друге.
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6. Вы готовы работать над отношениями
Важно помнить, что браки не бывают идеальными и многое зависит от того, готовы ли вы оба серьезно подумать, стоит остаться вместе. Шансы на развод снижаются, если партнеры, например, решат, что оба могут быть недовольны или расстроены столько, сколько им нужно, чтобы пережить неприятный момент и вернуться к прощение и восстановление контакта. Оба должны хотеть примирения, но и понимать, что это требует времени и больших усилий. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.ru
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