6 поводов для ссоры с мужем и 6 способов помириться
2017-10-08 21:47
6 поводов для ссоры с мужем и 6 способов помириться
Без ссор все равно не обойтись, но ты, по крайней мере, будешь знать, что делать в каждой ситуации.
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Без ссор все равно не обойтись, но ты, по крайней мере, будешь знать, что делать в каждой ситуации.передает Rus.Media.
Алкоголь,
Вы выясняете что-то очень плохое и несерьезное, но громко, со слезами и ушли в ночь? Возможно, виной всему не разница во взглядах, а четвертая «Маргарита» в кафе, явно оказалась лишней. Жаль, что скандалы в нетрезвом виде не запрещены законом так же, как и езда за рулем. Алкоголь отключает тормоза, и что-то решать в таком состоянии — не самая худшая в мире идея. Даже если кажется, что нужно объяснить все прямо сейчас и он сам этого хочет, а ты сформулировала аргументы — лучше оставь их до утра.
Как мириться:
в такой ситуации годятся только две фразы: «Давай ляжем спать» и «Все хорошо». Хоть все не очень хорошо, а некоторым обидно, что об этом стоит серьезно поговорить, но на свежую голову.
Бюджет
Если счастье не в деньгах, то ссоры и разногласия точно в них. Так, вы вместе составляли тот смешной план на месяц: он вписывал цифры графы «еда», «коммуналка», «проезд», «мелкие расходы», «деньги на отпуск», а ты кивала головой. Все испортили туфли нежно-кораллового цвета. Он не понимает, как можно, отправляясь за кефиром, спустить отпускную часть бюджета, и сердится. Ты тоже обижена — должны же быть сюрпризы, такие приятные и такие коралловые, не домой же ты заложила. Здесь нет правых и виноватых, зато есть две противоположные точки зрения, которым трудно соединиться в одну. Финансовые конфликты в паре — больше чем ссоры из-за денег, они еще воспринимаются как борьба за власть и право быть главным.
Как мириться:
договоритесь, что в бюджете есть статья «внезапные расходы». На случай встречи с еще одними прекрасными туфлями или с раритетной игровой приставкой.
Секс
Вам было хорошо вместе, но ему — хорошо-хорошо, а тебе просто неплохо. И это обидно, особенно если до оргазма оставалось совсем немного, а он не сориентировался. Объяснять что-то постфактум уже не хочется, просить о завершении банкета — тоже, раз уж он сам не понял и не принял мер. Остается только дуться, отворачиваться к стенке и шипеть: «Все в порядке».
Как мириться:
язык тела не всегда достаточно убедителен, и какие-то вещи необходимо проговаривать вслух: что ты хочешь и как это сделать. Четко, однозначно, называя все своими именами. Немного после, а лучше всего еще и во время. Это не так сложно, как кажется, и даже возбуждает, особенно если начинать фразу со слов «Мне нравится, когда ты» и «Мне хочется, чтобы ты».
Друзья
В выходные твоя однокурсница пригласила вас на день рождения, а его друг — на шашлыки. Придется чем-то жертвовать или идти в одиночку. А еще бывают мальчишники, куда не ходят парами, и девичники, на которые он так не любит тебя отпускать, и его друг Андрей с разговорчивой женщиной, и твоя Іришка, с которой он едва здоровается. В общем, периодами хочется стать угрюмым социопатом, чтобы только не ругаться из-за Петровых с роллами и Федоровых с пивом, решили собрать гостей в один и тот же день.
Как мириться:
вы оба веселые интроверты, вынуждены выбирать между десятком друзей и компаний? Заведите календарь, где можно будет отмечать приемные дни и выходные для визитов. И обязательно оставьте там несколько свободных суток только для вас двоих.
Бывшие
Если вы встречаетесь не из средней группы детсада, то у твоего мужа, наверное, были пара-тройка влюбленностей и одна большая любовь. Да и круг твоих пассий вряд ли ограничивался принцами из сказок. Но одно дело догадываться, а другое — услышать: «С моей бывшей девушкой мы все время ездили в Питер». И, конечно, тебе уже не хочется ехать ни в какой Питер и ходить по улицам, по которым гуляли они. Заодно имеет смысл отказаться от всех улиц своего города (мало ли с кем он там ходил), метро (вдруг зайдете в тот самый вагон) и кофе (кто знает, что они пили вместе). Желание «не быть как экс» или «делать то же, что и экс, только лучше» всегда приводит к ненужным ссорам.
Как мириться:
почему тебя так задевает его прошлое, если сейчас он с тобой? Боишься, что чувства к его бывшей еще сильные? Не уверена в нем? Если есть веские причины (например, постоянное упоминание об экс-возлюбленной к месту и не к месту), имеет смысл их обсудить. В остальных случаях живи настоящим и вашим совместным будущим.
Надежда
Этот конфликт в паре открывается словами: «Я почему-то надеялась, что ты…» Почему именно надеялась, не уточняется. Но должен же он понять, что коралловые туфли еще не вигуляни, а на улице прекрасная погода и тебе хочется в кино. Собственно, ты ждешь его дома при полном параде, чтобы провести вместе незабываемый вечер. А он, довольный, приходит с пиццей, парой бутылок темного и предлагает весь вечер смотреть какой-то там кубок.
Как мириться: хочешь, чтобы твои ожидания оправдались? Озвучивал их заранее, как можно четче и конкретнее. На крайний случай остается шанс убедить себя в прелести пиццы и пива. Они действительно прекрасны, на самом-то деле.