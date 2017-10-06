6 октября – Всемирный день охраны мест обитаній
2017-10-06 08:50
6 октября – Всемирный день охраны мест обитаній
Этот День призван привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаній — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, передает Rus.Media. Этот праздник был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека.
Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря.
Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но она не сможет вновь создать тура или стеллерову корову. Все, что исчезает в животном мире, — исчезает навсегда.
И Всемирный день охраны мест обитаній как раз напоминает всему человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.
Поэтому в рамках Дня по всему миру силами различных природоохранных и экологических организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие все мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится все меньше и меньше.