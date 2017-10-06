6 октября – память девы Раисы (Іраїди) Александрийской
2017-10-06 08:59
6 октября – память девы Раисы (Іраїди) Александрийской
Святую мученицу казнили императора Максимилиана в начале 4 века.
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Гадать о судьбе считалось делом бесполезным, передает Rus.Media…
В этот день отмечали память девы Раисы (Іраїди) Александрийской. Святую мученицу казнили императора Максимилиана в начале 4 века.
Существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Потом эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из которого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.
В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Зато старались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.
С Іраїди начиналась настоящая холодная осень. Наши предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.
Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.