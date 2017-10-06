6 октября 2017 – Всемирный день улыбки
2017-10-06 08:47
6 октября 2017 – Всемирный день улыбки
Не было ничего, сделанного так просто, но стало понятно всем…
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Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но однажды к нему обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий символ — визитную карточку компании. Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Случилось это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.