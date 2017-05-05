6 мая Юрия: наши предки слушали кукушку и гадали на урожай
Сегодня – День святого Георгия. Он считается покровителем земледелия и скотоводства во всех христианских народов. В иконописи св. Юрий изображается рыцарем на белом коне с копьем в руках, которым он забивает дракона. Согласно христианской легенде, Юрий спас девушку в Ливии, которая была принесена в жертву дракону, в переносном – языческий обряд.
В украинском считается, что на Юрия “весна сходит на землю”, а сам святой этот день “открывает землю”. В этот день проходят традиционные обходы полей: община в полном составе уходит в поле и там священник отправляет молебен, а люди проказують совместные молитвы за урожай. Затем все обедают на полях, поют, а после обеда происходили развлечения, в которых участвовали как старшие, так и маленькие дети.
Однако, основное мероприятие этого дня – это первый в году выгон скота на пастбище. Гонят скот сей день святой вербой – веточкой, которую святили на Вербное воскресенье.
В народе верят, что в день святого Георгия начинает петь соловей и впервые кует кукушка. Девушки в этот день гадают на женихов. Услышав кукушку, девушка спрашивает, долго ей оставаться в отцовской усадьбе. Если кукушка больше не ковать, то девушка в этом году выйдет замуж. Если ковать, то надо считать, сколько раз, – столько лет еще ждать ей замужество.
Народные приметы:
Как дождь на Юрья, то будет хлеб и в дурака.
Редьку надо сеять на Юрия – сочная будет.
На Юрия дождь – на скот легкий год.
Как кто, впервые услышав кукушку, есть деньги в кармане, то будет деньги целый год.
После Юрия нельзя сеять мака, тыквы и кукурузы, так поздно и почти ничего не принесет, малый урожай будет.
Если майские жуки появляются в большом количестве, то это признак хорошего урожая на просо.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым