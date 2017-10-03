6 женских ошибок, которые разрушают отношения
2017-10-02 19:59
6 женских ошибок, которые разрушают отношения
Почему у многих женщин личная жизнь идет вкривь и вкось?
Потому что с точки зрения – ошибок про любовь у наших женщин – страшное количество! Страдания и одиночество часто становятся логичным продолжением этих ложных убеждений. Женщина ловит себя на двух состояниях: или она перманентно страдает от каких-либо отношений, или страдает от одиночества и желания в эти отношения срочно вступить.
Итак, что же это за такие ошибки, которые мешают нам быть счастливыми в любви?
Вот лишь некоторые из них:
1. «Любить – значит страдать»
Как много я вижу на своих программах женщин, у которых в базе именно такое убеждение. Для такой женщины отсутствие проблем – уже проблема! Тогда она сама начинает их себе создавать. Чтобы страдать. А значит, чтобы любить. Таким образом, она сама подсознательно выбирает себе в «любимые» именно такого персонажа, который предоставит ей максимум причин для страдания.
Причины могут быть разные. Есть, конечно, просто самодеструктівні натуры, выращенные на литературных шедеврах и которые представляют себе любовь, страсть и страдание как нечто нераздельное. Что ж, здесь, как говорится, каждый играет по-своему – главное, чтобы в удовольствие.
Однако, очень часто женщины просто думают, что оставаясь в таких вот проблемных отношениях, они что-то «прорабатывают». Такие отношения не требуют никакие «обработки» – они требуют утилизации.
2. «Нельзя быть счастливым без любви»
Еще одна ошибка, за которую большой привет Великой Классической Литературе. Этот стереотип постоянно навязывается женщинам через медиа и другие инфо каналы. И женщина ведется. И выбирает быть несчастным даже тогда, когда ей и самой толком не нужны отношения, проанализируй и пойми она свои желания. Но вместо спокойного наслаждения временной свободой и одиночеством, она чувствует, что с ней что-то не в порядке, ведь как это так? Она же «должна быть с кем-то»!
3. «Если люди любят друг друга, то им всегда хорошо вместе!»
А если он иногда избегает меня или хочет побыть один или провести время без меня – значит, не любит! Это очень опасное женское заблуждение, которое влечет за собой ошибочные интерпретации поведения мужа. Мужчина может любить и при этом испытывать потребность часто быть наедине с собой. Или без вас с другими людьми. Это его право и необходимость. И нужно уметь уважать это его право и отделять мух от котлет в своей голове.
4. «Он не говорит о своих чувствах, значит, он меня не любит»
Так, немало таких мужчин, которые очень скупы на ласковые слова и не понимают, что для женщин это крайне важно! Им даже обычную фразу «ты мне очень нравишься» сложно выдавить. Что уж и мечтать услышать от такого «я тебя люблю» или «какая ты замечательная» и далее по списку.
Причины такого «отмалчивания» могут быть разные. Здесь и страхи мужские, и семейные традиции (например, если он вырос в семье, где было принято держать свои эмоции на замке). Но мы не о причинах сейчас. А о том, что это ошибка приносит нам, женщинам, много грусти и порой провоцирует на прерывание таких отношений даже тогда, когда делом человек доказывает вам и любовь, и заботу.
Вывод: мужчина – это поступки, а не слова. То, что он не говорит вам о любви, не значит, что не любит. В данном случае нужно смотреть на его конкретные действия, а не на слова.
5. «Он часто повышает голос или грубит. Значит, не уважает и не любит»
Часто мужская грубость – лишь следствие высокой концентрации тестостерона в крови. Опять-таки, если на деле человек проявляет заботу и любовь, то не спешите с выводами. Вспомните, вел он себя так всегда, или это какие-то жизненные ситуации спровоцировали его на это поведение? Если такое поведение проявилось у мужа недавно, то здесь все решается лаской, пониманием и поддержкой.
Но без фанатизма! Часто бывает, что женщина, сама того не осознавая, играет роль жертвы и буквально провоцирует мужчину на грубое отношение к ней. Чтобы не впасть в такое состояние, растите внутреннюю позицию силы и не проявляйте признаков робости. Ведите себя достойно, но без всякой агрессии! Спокойствие – ваше главное оружие.
Если же мужчина подавал признаки агрессии всегда, то чему удивляться? Здесь уже «видели глаза, что руки брали». Значит, это константа, и да, она имеет тенденцию к увеличению. С агрессивным мужем жить, конечно, непросто. Но и дикого зверя можно укротить лаской! Здесь рекомендация та же, что и в предыдущем случае.
6. «Плохой мир лучше доброй ссоры»
Вот уж действительно крутая заблуждение!
Нас научили избегать конфликтов. Конфликты крайне невыгодные социума и он встраивает своим деткам это убеждение: «Избегать конфликтов – хорошо. Чем меньше конфликтов – тем лучшая семья». Но это не так. Если конфликтовать умеючи, то пользы от этого будет куда больше, чем от спрятанных обид и несогласия с партнером.
Учитесь говорить о своих потребностях, открыто высказывать партнеру свои эмоции. Чем больше вы уважаете свои потребности, тем больше их будет уважать ваш партнер. Здесь мир очень справедлив. Да и вообще, не гонитесь за «тишиной» y отношениях: страсть для чувств порой бывает полезнее покоя. Качественный конфликт с мирным окончанием еще никому не навредил!