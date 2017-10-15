6 историй жертв похищения, которые провели долгие годы в плену – реальные страшные истории!
2017-10-14 22:35
6 историй жертв похищения, которые провели долгие годы в плену – реальные страшные истории!
Героини этих страшных историй были похищены и провели в плену много лет
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Героини этих страшных историй были похищены и провели в плену много лет. Все они выжили, и все были уволены. Но годы, проведенные в заключении, навсегда изменили их жизни, передает Rus.Media.
Реальные истории похищения,
Катя и Елена Мамонтова Самохина — 4 года
Эта история похищения девушек началась осенью 2000 года. Две жительницы Рязани, 14-летняя Катя и 17-летняя Елена пришли в центр города на праздник. Дискотека закончилась поздно, городской транспорт уже не работал. Девушки попытались поймать машину, и им это удалось. К сожалению. Рядом с водителем сидела спутница, которая предложила девушкам выпить. В алкоголе было снотворное. Девушки проснулись почти за 100 километров от дома. В плену.
Похитителями оказались 54-летний Виктор Мохов и его 25-летняя сообщница Елена Бадукина. На дачном участке Мохова был гараж, в котором маньяк оборудовал настоящий бункер — комнату с двухъярусной кроватью и разнообразными предметами для проживания в ней: электроплитой, столом с несколькими стульями. Там и оказались девушки. Пленницы использовали ведро в качестве туалета и тазик с водой в качестве умывальника; пищу готовили себе сами.
Девушки провели в бункере 44 месяца. Мохов регулярно насиловал обоих. Если девушки пытались защищаться, Мохов бил их, морил голодом и распылял в бункере слезоточивый газ. Когда пленницы «вели себя хорошо», он приносил им книги и журналы. Через три года девушки окончательно сломался и перестали сопротивляться. Тогда Мохов начал выводить их на прогулки — в одиночку. Однажды он вывел из бункера Катю и приказал ей сыграть роль его племянницы. Как выяснилось, в доме маньяка поселилась еще одна девушка — молодая студентка сняла у маньяка комнату. Мохов планировал с Катиной помощью похитить ее. Кате удалось незаметно предостеречь квартирантку, и отказалась пить алкоголь со снотворным. Позже девушка нашла в своих вещах записку:
Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию.
Студентка немедленно поехала в родной город и обратилась в милицию там.
Удивительно, но сотрудники милиции, которые проводили обыск на участке Моховая, не сумели обнаружить вход в бункер. К счастью, Мохов признался сам. Девушки были освобождены 4 мая 2004 года. Всего они провели в бетонном мешке 3 года, 7 месяцев, 4 суток и 15 часов. За это время Елена Самохина родила двух детей — оба мальчики. Роды принимала Катя. Младенцев Мохов подбрасывал в подъезды многоквартирных домов. На момент освобождения Лена была беременна третьим ребенком (позже у нее случился выкидыш). Двое старших детей живут в приемных семьях. Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщницу Елену Бадукину до 5,5 лет. Иметь Моховая, с которой он проживал, уверяла следствие, что ничего не знала о том, что происходит.
Коллин Стэн — 7 лет
10 мая 1977 года 20-летняя Коллин Стэн пыталась добраться автостопом на день рождения друга. Следующие 7 лет она провела в плену. Девушку похитили супругов — супруги Хукер, Камерон и Джанис. Коллин стала сексуальной рабыней Камерона, но этого, видимо, было недостаточно, поэтому он регулярно подвергал ее издевательствам: бил и заставлял спать в деревянном ящике, который стоял под кроватью супругов. Кроме того, Хукер вселил пленнице, что за ней наблюдает могущественная тайная организация под названием «Компания», которая будет ее мучительно пытать и навредит ее семье, если она попытается сбежать.
Через 7 лет, в 1984 году, Камерон Хукер решил добыть себе еще рабов, и это не понравилось его жене Джанис. Она освободила пленницу и позже заявила на мужа в полицию. Но Коллин была сломлена полностью: после освобождения она писала и звонила Хукеру, призналась ему в любви. Возвращаться, однако, отказалась.
Коллин Стэн все же удалось восстановиться после этой истории о похищении. Она возобновила обучение, получила степень, вышла замуж, родила дочь, а также стала членом организации, которая помогает женщинам, подвергшимся насилию. Камерон Хукер приговорен к 104 годам лишения свободы.
Наташа Кампуш — 8 лет
2 марта 1998 года 10-летняя девочка из Австрии по имени Наташа Кампуш вышла из дома и пошла в школу. Но не дошло. Позже свидетель угона сообщила, что видела, как двое мужчин запихивали девочку в белый микроавтобус. Несмотря на оперативный розыск, девочку не нашли. При этом ее похитителя Вольфганга Приклопиля допросили, но он, конечно, не признался, а причин для его задержания не было.
8 лет девочка жила в подземной каморке размером 5 квадратных метров, без окон, оборудованной в подвале дома Приклопиля. Чуть позже маньяк начал позволять Наташи прогулки в саду. Позже девушка описывала свой вывод так:
Я всегда думала: вряд ли я выйду на свободу. Может быть, я так и останусь взаперти и моя жизнь будет полностью разрушена. Я впадала в отчаяние от такой несправедливости. Я всегда чувствовала себя жалким цыпленком в курятнике. Вы видели место моего заточения по телевизору, так что вы знаете, каким оно было маленьким. Это было место отчаянию.
23 августа 2006 года Наталье удалось сбежать. Ее похититель отправил девушку пылесосить салон автомобиля, а сам отвлекся на телефонный звонок. Наташа оставила пылесос включенным, добежала до соседнего дома и попросила его хозяйку вызвать полицию. Приклопиль, поняв, что полиция преследует его, бросился под поезд и умер. Наташе Кампуш удалось наладить собственную жизнь: она окончила школу и работала ведущей собственного ток-шоу. В 2010 году вышла ее автобиография «3096 дней», одна из самых известных историй похищения детей.
Фусако Сано — 9 лет
9-летняя Фусако Сано пропала без вести 13 ноября 1990 года. Масштабный поиск ребенка не принес никаких результатов: девочка исчезла бесследно. Как выяснилось впоследствии, ее похитил Нобуюки Сато, 28-летний душевнобольной безработный. Маньяк продержал ее в комнате на втором этаже своего дома более 9 лет, при этом его жилье находилось всего в двухстах метрах от полицейского участка.
Сато жил с матерью, которая, по ее словам, никогда не поднималась на второй этаж его занимал сын. Но в какой момент тогда уже очень пожилая женщина обратилась в социальную службу: сын стал вести себя агрессивно. Мать маньяка попросила сотрудников службы охраны здоровья посетить ее дом, и 28 января 2000 года это, наконец, произошло. К работникам службы вышла Сано: дверь в ее комнату, оказывается, все 9 лет не закрывалась, но девочка была очень запугана маньяком и ни разу не решилась совершить побег.
Я была похищена возле школы человеком, который заставил меня сесть в машину. За девять лет я не сделала ни шагу из дома. Сегодня я вышла впервые.
Медицинское обследование показало, что девушка, которая прожила 9 лет в заключении, в целом здорова, однако ее психическое развитие не соответствовало возрасту: девушка вела себя как ребенок. До сих пор Фусако Сано испытывает трудности в общении и предпочитает одиночество.
Джейси Ли Дьюгард – 18 лет
Эта история похищения людей произошла в Калифорнии. В 1991 году 11-летняя Джейси была похищена супругами Филиппом и Нэнси Гарридо. Девочка ждала школьный автобус возле своего дома. В этот момент к остановке подъехал автомобиль, из него вышла женщина и затолкала ребенка в машину. Отчим девочки попытался на велосипеде догнать похитителей, но это ему не удалось. Подозрения в краже пали на родного отца девочки, но он, как выяснилось, был невиновен.
Филипп Гарридо, похититель Джейси, ранее был дважды арестован за изнасилование и похищение, а в 1977 году осужден на 50 лет. В тюрьме он познакомился с Нэнси, женщина навещала своего дядю. В восьмидесятых пара поженилась, а позже Филипп был условно-досрочно освобожден. Через 3 года он похитил Джейса.
Девочка жила в доме Гарридо, который был окружен высоким забором. За время своего заточения она родила от Филиппа двух девочек: первую — в августе 1994 года, вторую — в ноябре 1997 года. Джейси впервые стала матерью в 14 лет и выдавала себя за дочь Гарридо, а девочек — за своих младших сестер. Возможно, Джейси бы так никогда и не вернулась к семье, если бы Филипп Гарридо не привел ее в полицию самостоятельно.
Преступник вел блог, посвященный своей собственной «Церкви божьей воли», и в 2009 году попытался получить разрешение полиции на проведение публичного мероприятия. Сотрудница департамента полиции посчитала посетителя странным и назначила ему еще одну встречу. На которую Гарридо появился в сопровождении Джейса и двух ее дочерей. Тогда подозрительным показалось уже поведение девочек, и полицейские устроили им раздельное собеседование. Гарридо заявил, что все девочки — его племянницы (хотя все трое называли его отцом). Джейси назвалась Алисой и заявила, что она — мать девочки, ей 29 лет, и она просто молодо выглядит. Якобы она сбежала с детьми от мужа-садиста, а Гарридо приютил всю семью и был хорошим. В конце концов и Филипп Гарридо, и Джейси рассказали полиции правду.
Джейси вернулась в семью, но, по словам родственников, ее эмоциональная связь с преступником еще долго была очень сильная. Дети остались под опекой Джейси, также она забрала животных, о которых беспокоилась в доме маньяка. Позже она написала книгу «Украденная жизнь» о своем заключении. Филипп Гарридо был приговорен к 431 году тюремного заключения, его жена Нэнси — к 36 годам.
Элизабет Фритцль, 24 года
Австрийский электрик Йозеф Фритцль не похищал чужих детей. Более 20 лет он держал в плену собственную младшую дочь. В 1984 году он замкнул 18-летнюю Элизабет в бункере, который оборудовал в подвале дома. При этом издевательства он начал задолго до этого: ей было всего 11, когда она впервые подверглась бытовому насилию, а позже и сексуального. Заперев дочь в подвале, Фритцль объявил свою дочь в розыск, но позже заявил, что якобы получил от нее письмо: с девушкой все в порядке, она просто живет самостоятельно. Власти перестали искать Элизабет.
За время своего заточения Элизабет родила от отца семерых детей. Трое из них никогда не покидали подвал: дочь Керстин прожила в нем 19 лет, сын Штефан — 18, сын Феликс — 5. Один ребенок умер вскоре после рождения, лишен необходимой медицинской помощи. Других детей Фритцль выносил из подвала в детском возрасте. Каким-то образом он умудрялся подстроить ситуацию так, что окружающие верили: «блудная дочь» подкидывает внуков родителям. Фритцль так же рассказывал, что его дочь ушла в секту.
В 2008 году старшая дочь Элизабет Керстин серьезно заболела. Элизабет настояла на медицинском обследовании. В Керстин была обнаружена тяжелая форма почечной недостаточности, и медики потребовали ее медицинскую карту. Присутствие матери так же было необходимо. Фритцль предъявил письмо от дочери: якобы она пожелала остаться в секте, а судьба Керстин ее не волнует. Но письмо вызвало подозрение. Фритцль, под давлением полиции и прессы, привел Элизабет в больницу и немедленно был арестован. Когда Элизабет пообещали, что она не вернется к отцу, женщина рассказала все о своем 24-летнем заключении. Йозеф Фритцль был приговорен к пожизненному заключению в специальном тюремном заведении для душевнобольных.