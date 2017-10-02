51-летняя Сальма Хайек кардинально сменила имидж
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-01 17:26
51-летняя Сальма Хайек кардинально сменила имидж
Она появилась на Неделе моды в Париже с новым цветом волос.
Одна из самых сексуальных актрис редко экспериментирует с внешностью, но на этот раз изменила и прическу, и цвет, передает Rus.Media.
Обычно Сальма Хайек подчеркивает латиноамериканское происхождение длинными локонами и натуральным темным цветом волос. На показе Altuzarra она предстала блондинкой с новым удлиненным каре в малиновом брючном костюме и кремовой блузке. Образ дополняет загар, полученный Сальмой во время недавнего семейного отдыха.