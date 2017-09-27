50-летняя Памела Андерсон встречается с 31-летним футболистом Франции
2017-09-27 21:54
50-летняя Памела Андерсон встречается с 31-летним футболистом Франции
Как оказалось, актриса не пропускает ни одного матча с участием спортсмена и страстно болеет за него на трибунах.
Роман 50-летней Памелы Андерсон (Pamela Anderson) и 31-летнего футболиста Адиля Рами (Adil Rami) стремительно развивается, передает Rus.Media. Как оказалось, актриса не пропускает ни одного матча с участием спортсмена и страстно болеет за него на трибунах. В минувшие выходные папарацци сфотографировали Памелу на игре в Марселе. По информации французских журналистов, влюбленные покинули стадион вместе.
О романе Андерсон и футболиста марокканского происхождения стало известно в июне. Однако ни один из них не спешит давать комментарии. Поклонникам остается довольствоваться лишь случайными снимками пары, сделанными папарацци. Судя по всему, актрису и спортсмена совершенно не смущает 19-летняя разница в возрасте. По словам инсайдеров, они безумно влюблены и стараются проводить вместе как можно больше времени.