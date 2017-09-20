50 грамм в день – полезно. Такое доказывают специалисты по здоровому питанию
Украинцы пьют кофе почти столько, сколько бразилийке или костариканці. Если в начале 2000-го среднестатистический украинец выпивал полкилограмма кофе на год, то в этом году показатель приблизился уже к 1,5 килограмма кофе на человека (примерно 50 граммов в день — почти столько пьют кофе в Бразилии и Коста-Рике).
С такими темпами Украина вошла в список рекордсменов по динамике потребления напитка в мире! За последние 6 лет, по данным маркетинговой компании “Синергия”, среднегодовое потребление кофе выросло на 27%. И это притом, что цены на зерна постоянно увеличиваются.
А не много ли мы пьем кофе?
“50 граммов в день-это примерно 2 — 3 стандартные чашечки. Вполне приемлема для здорового человека доза, — говорит Виктор Шевчук, специалист Школы здорового питания. — Растворимый хоть и содержит больше кофеина, но именно в молотом, как совсем недавно выяснили ученые из Университета Скрэнтона, рекордное количество антиоксидантов (веществ, которые не дают клеткам организма стареть, защищают от
рака)”.