5 знаков Зодиака, которых ждет успех в октябре 2017
2017-10-02 21:43
5 знаков Зодиака, которых ждет успех в октябре 2017
Октябрь поможет реализовать самые смелые идеи, проекты и мечты тех знаков зодиака, которые не побоятся рискнуть и попытать удачу.
Астрологическая погода в октябре зависит от Юпитера, который переходит из знака Весов в знак Скорпиона, передает Rus.Media. Его влияние в этом положении активизирует стремление к власти, лидерству и к борьбе за место под солнцем. Поэтому октябрь поможет реализовать самые смелые идеи, проекты и мечты тех знаков зодиака, которые не побоятся рискнуть и попытать удачу. Наибольший успех он принесет пяти знакам-счастливчикам:
Львы
Умеренная активность Марса, который будет находиться в знаке Дева до 21 октября, позволит проникнуть удачи в ваши серые будни. Второй осенний месяц вам готовит много новых эмоций и впечатляющих событий. Однако не стоит расслабляться и терять голову от удачи. Астрологи предупреждают о вероятности обмана от людей, которым вы доверяете.
Распознать ловушку вам поможет интуиция. В первые две декады октября голос сердца будет особенно громким. Не позволяйте пустой болтовне ума его заглушить. Полностью Марс ослабит свою агрессивную хватку с 22 октября и освободит вас от своего влияния. Но вот как вы воспользуетесь этой свободой, зависит только от вас.
Если доступность удачи и вседозволенность вскружит вам голову, рискуете потерять жизненную цель или сбиться с истинного направления. В последнюю неделю месяца лучше не начинать ничего нового, а плыть на волне успеха, пользоваться ее благосклонностью и наслаждаться удачей.
Девы
Этот месяц станет очень важным для вас. Удачу в октябре принесет вам Юпитер. Планета совершит переход из созвездия Весов в созвездие Скорпиона, чем создаст благоприятные условия для любви и финансового роста. Октябрь – прекрасная пора, чтобы встретить свою любовь, наладить сложные отношения и разбогатеть.
Астрологи призывают обратить внимание на знаки Вселенной, которые в этот период будут особенно красноречивы. Они уберегут вас от неприятностей и заставят пересмотреть устаревшие убеждения, которые мешают вам реализовать себя. Во второй декаде октября влиять на ваши решения и действия начнет Скорпион. Юпитер также будет оставаться в силе, способствуя укреплению романтических и семейных отношений.
Вам удастся легко чувствовать душу близкого человека, понимать его эмоции и разгадывать намерения. Однако ваша эмоциональность и вспыльчивость будут в этом месяце зашкаливать, поэтому будьте сдержанны, позволяя любимым вас любить так, как они умеют, без пожеланий и нравоучений с вашей стороны. Гармония в любви – ваша главная удача в октябре!
Весы
Править вашим октябрем будет Меркурий. К 16 октября он будет находиться в знаке Весов, а затем перейдет в знак Скорпиона. Такое расположение планеты позволит погрузиться в нирвану, наслаждаться своими достижениями и заслугами. В этот период лучше не брать на себя лишней ответственности и обязательств.
Растворитесь во времени, почувствуйте осень и убедитесь, что в это время года есть своя прелесть и счастье. Акумулюйте эту энергию, она вам очень пригодится уже до конца года. Меркурий не оставит вас без сюрпризов и в делах амурных. Удача любовь вас уверенно преследует, и если не получилось встретить свою любовь в сентябре, то это лишь потому, что она запланирована Меркурием на второй осенний месяц.
Не обойдет вас стороной и денежный успех, поскольку Меркурий – «материалист». Смело беритесь за новые рабочие проекты, открывайте собственный бизнес или просите прибавку к зарплате. А чтобы наверняка заручиться удачей, астрологи советуют ее задобрить. Не жалейте плодов своего успеха, хорошего настроения и щедрости души для окружающих вас людей, которым повезло меньше.
Козероги
Вашему счастью в октябре будет способствовать Венера. C 1 по 13 число она расположится в Деве, что сделает ее воздействие несколько слабее, чем после 13 октября, когда планета перейдет в знак Весов. Пока Венера будет накапливать силы, вы можете составить план действий, осуществить который с успехом сможете уже до конца месяца.
Только не сдерживайте себя, планируя свое будущее. Позвольте себе мечтать по полной программе! Венера будет к вам щедра, убережет от сложных ситуаций и проблем, добавит смелости и мотивацию к действиям.
И, конечно же, Венера принесет вам долгожданную победу в любви или поможет воскресить утраченные чувства, наладить микроклимат в семье. Однако астрологи настраивают вас на удачу, которая потребует от вас платы в виде работы над собой.
Самовдосконалюйтеся, развивайтесь лучше, познавайте мир через самые неожиданные для вас каналы. Или же відважтесь в этом месяце сделать то, на что было страшно решиться, но очень хотелось. Октябрь для этого – самое благоприятное время.
Рыбы
В октябре вашим союзником станет Месяц. А поможет он вам тем, что не будет мешать. Практически весь месяц его сила будет нейтральной, но вам это как раз и нужно, чтобы осуществить крайне необходимую в данный период жизни действие – найти смысл своего существования, духовно подзарядиться и обновиться для важного этапа в своей жизни.
Октябрь придет строго к вам, чтобы показать, что сила, в которой вы так нуждаетесь, заключенное внутри вас. Окунитесь в свою душу, займитесь приятной для себя деятельностью, творчеством или медитацией. В покое вы найдете себя и удачу, о которой раньше могли только мечтать.
Сила октября будет активной между 1 и 12 числом. Ослаблять внимание и снижать бдительность не стоит в период с 13 по 15 и с 25 по 27 октября.
В эти дни повышен риск разочарований и неприятностей. Хотя даже они не смогут испортить ваше настроение, поскольку душевная гармония, которую вам поможет найти Месяц, раскрасит вашу реальность в яркие краски. Отложите все важные дела, спешите медленно, осознавайте каждую минуту своей жизни и находитесь в моменте «здесь и сейчас». Так вы найдете в себе силы и способности поймать даже самую изворотливую удачу.