5 вещей, которые не стоит делать после еды
Известно, что привычка полежать и посмотреть телевизор после обеда является очень вредной для здоровья в долгосрочной перспективе. Однако о некоторых вещах, которые не следует делать после еды, большинство из нас не догадывается.
Между тем, они могут изрядно навредить здоровью. Их перечень подает healthinfo.ua.
1. Курение
Мы все знаем, что курение приводит ко многим негативным последствиям, однако еще более вредным считается привычка выкурить сигарету сразу после обеда или ужина. Необходимо подождать пару часов после еды перед тем, как зажечь сигарету, потому что никотин может нанести вред процессу пищеварения и способствовать появлению большего количества канцерогенов.
Некоторые исследования показывают, что выкуривание только одной сигареты сразу после обеда или ужина — это то же самое, что выкурить десять сигарет при нормальных обстоятельствах.
2. Фрукты
Фрукты надо есть перед едой, натощак, а не после нее. Иначе замедляется процесс пищеварения, организму требуется больше времени, чтобы поглощать фруктовый сахар, чем обычно.
Кроме того, организм получает все питательные вещества, когда фрукты потребляются натощак. Если поесть фрукты сразу после еды, можно получить расстройство желудка, изжогу или неприятную отрыжку.
3. Сон
Сон после приема пищи может вызвать вздутие живота, дискомфорт и другие негативные последствия. Было проведено исследование, согласно которому люди, которые спали сразу после еды, имели более высокие шансы “заработать” инсульт, чем те, которые этого не делали. Рекомендуется кушать за пару часов до сна.
4. Душ
Принятие душа увеличивает кровоток в руках и ногах, поэтому снижается поток крови в желудке, что приводит к медленному пищеварения.
5. Чай
Питье чая после еды приводит к снижению поглощения железа на 87%, поэтому он может вызвать некоторые заболевания, связанные с дефицитом железа, такие как анемия, бледность кожи, боль в груди, плохой аппетит, головокружение, усталость и многое другое.