5 способов прослушать ваш телефон
2017-10-10 15:47
5 способов прослушать ваш телефон
Незащищенный связь.
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Уверены, что содержание телефонного разговора надежно защищен и останется только между вами и вашим собеседником? Как бы не так… Современный мобильный телефон — это настоящая находка для спецслужб и хакеров, ведь он представляет из себя идеальный жучок, который вы постоянно носите с собой. В этой статье мы расскажем о том, насколько легко прослушивать разговоры, а также прочитать ваши сообщения.
1. СОРМ — официальная прослушка
Наиболее очевидной является официальная прослушивания со стороны государства. Каждый оператор сотовой связи обязан установить на своей АТС интегрированный модуль СОРМ, который позволяет обеспечить функции оперативно-розыскных мероприятий. Учитывая, что российскому СОРМ, как и в других госструктура, царит бардак и раздолбайство, получить доступ к информации за отдельную плату может каждый. Кстати, операторы связи не контролируют, когда и кого из абонентов слушают по линиям СОРМ.
2. Прослушивание через оператора
Операторы имеют доступ к информации о перемещении телефона (вместе с вами, естественно), которая регистрирует в различных базовых станциях по своему физическому расположению. Записи звонков можно получить через ту же систему СОРМ.
3. Подключение к сигнальной сети SS7
Обладая номером жертвы, вы можете прослушивать ее разговоры с помощью уязвимости в протоколе сигнализации SS7. Специалисты говорят, что при ее разработке в ней не было заложено механизмов защиты от подобных атак. К сети SS7 можно подключиться в любой стране мира, например в бедной африканской стране, и вам будут доступны коммутаторы всех операторов в России, США, Европе и других странах. Перехват входящих СМС любого абонента тоже осуществляется элементарно.
4. Подключение к кабелю
Публикации Эдварда Сноудена показали, что спецслужбы в некоторых ситуациях подключаются напрямую к оптоволоконному кабелю и «воруют» весь трафик целиком. Это позволяет прослушивать иностранных операторов, которые не дают официально установить прослушивающее оборудование на своих АТС.
5. Установка шпионского трояна
Не обладая полномочиями спецслужб каждый из вас может установить в телефон жертвы трояна, который будет прослушивать разговоры пользователя мобильного телефона, Skype и других программах. Правоохранительные органы для таких операций используют специальные трояны, которые используют никому не известные 0day-уязвимости в Android и iOS для установки программ.