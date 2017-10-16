5 советов. Как выбрать счастливое имя для девочки
2017-10-16 19:38
5 советов. Как выбрать счастливое имя для девочки
Все родители желают подарить своему ребенку счастливую судьбу. Но как это сделать?
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Психологи утверждают: поспособствует успеху в жизни ребенка правильно выбранное родителями имя. Мы знаем 5 советов, как выбрать счастливое имя для девочки.
Трезвый анализ
Не так давно ученые провели анализ рынка труда. И определили, что существует имя, женщины с которым почти всегда достигаются поставленных целей, они активные и инициативные, удача всегда на их стороне. А именно: успешными являются женщины с именем Елена. В пятерку лидеров также входят Ирины, Татьяны, Екатерины, Анны, Юлии. То есть, эти имена вполне можно давать девочкам – они обязательно добьются всего в жизни!
Если же вы не готовы доверять анализу ученых мужей или хотите выбрать более нетрадиционное для наших широт имя, тогда прислушайтесь к советам астрологов и психологов, которые советуют подбирать имя исходя из времени рождения малышки.
Рожденные зимой
Малышки, рожденные в зимнюю пору, как бы берут на себя все «прелести» этого непростого времени года. Они обладают твердым и непоколебимым характером. И это неплохо! Наоборот, это поможет им достичь поставленных целей. Однако зимним девушкам не хватает женской мягкости, умиротворенности. И как раз «мягкие имена», с большим количеством букв л, м, н в них. Это может быть и Анастасия, и Василиса, и Людмила, и Ульяна, и модное в 2017 году (благодаря первой леди США) имя Милана.
Рожденные весной
Подвижные и озорные, наивные и доверчивые – весенние девочки будут непременно радовать родителей легким характером. Но вот здесь как раз тот случай, когда не мешает подбросить в характер целеустремленности, напора и умения разбираться в людях.
А помогут в этом (более «жесткие» по сравнению с зимними) имена, в которых используются буквы г, д, р. Может обратить внимание на такие, как Ангелина, Дарья, Аглая, Виктория.
Рожденные летом
Целеустремленные и подвижные, романтические и мечтательные девочки, рожденные летом, обычно хорошо учатся, со временем делают карьеру. Но у них есть проблема – они легко поддаются чужому влиянию. А поможет противостоять этому правильное имя: такое как Нелли, Кристина, Мария, Каролина, Ирина, Ольга. В них должны преобладать такие согласные, как г, к, м
Рожденные осенью
Педантичные, ласковые и абсолютно не конфликтные – маленькие красавицы, рожденные осенью. Они замечательные. Но уже очень склонны к тому, чтобы закрываться в своем внутреннем мире, таиться с проблемами от всех. Поэтому им желательно давать имена романтичные, эмоциональные, которые помогут раскрываться и проявлять свои эмоции. Это имена Алиса, Елена, София, Вера, Марианна, Полина. С преобладанием таких согласных букв: л, р, н, с.
Программа на счастье
Какое бы имя вы не выбрали для своей новорожденной дочери, помните, лучше не называть ее ни на чью честь. Астрологи утверждают, что таким образом вы программируете судьбу своей дочери.
Потому что имя данное, например, в честь бабушки может привлечь характер и ее судьбу. А надо ли это вашей дочери? Может, пусть она строит жизнь по собственному сценарию?