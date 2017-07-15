5 советов, чтобы повысить либидо
Если вы перестали хотеть секса с любимым, скорее читайте наши советы и будет вам счастье, сообщает сайт Наша мама.
Сексуальные упражнения
Любые, те же упражнения Кегеля – отличная тренировка мышц и повышения своего либидо. Во время этих упражнений вы поднимаете тонус интимных мышц. Они лучше снабжаются кислородом, тем самым увеличивается удовольствие от секса.
Контрацептивы важные
Возможно, ваше тело стало не так сильно отзываться на ласки партнера по очень банальной причине: тот способ контрацепции, который вы применяете, способствует снижению либидо. Попробуйте отслеживать уровень возбуждения в течение нескольких месяцев после начала приема противозачаточных средств – и сравните с тем, каким он был до того. Если вы заметите разницу, есть смысл сменить препарат.
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Стресс – под контроль
Стресс и беспокойство – настоящие убийцы нашей чувственности. Когда вы находитесь в состоянии стресса, достичь возбуждения трудно. Подумайте, как вы можете бороться с ежедневным стрессом. Возможно, стоит изменить рацион питания, ограничить время работы с электронными гаджетами, больше спать или заняться йогой.
Сольное выступление
Мастурбация долго и активно негативно воспринималась в обществе, но она – прекрасное средство понять собственное тело и его потребности. Исследуйте свою чувственность этим способом, и вы будете знать, на что должен направить усилия ваш партнер, чтобы вы получили оргазм. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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