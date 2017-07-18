5 советов, чтобы подготовить кожу к морю
Чтобы загар ложился ровно, следует правильно подготовить кожу к отпуску. Сообщает сайт Наша мама.
Пилинг
Чтобы загар ложился ровно, нужно сделать кожу гладкой заранее. Для этого делай кофейные или солевые (так кожа быстрее подготовится к морской воде) пилинги для всего тела в течение недели через день.
Солярий
Стоит несколько раз посетить солярий перед отпуском, чтобы в первые дни не прятаться постоянно под навесом, боясь обгореть. Начни с 5 минут и шествия в течение недели через день. Этого достаточно, чтобы подготовить кожу к морскому солнца.
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Подбор крема
То, что с солнцезащитным кремом невозможно загореть – это миф. Ты получишь загар с кремом, SPF которого меньше 50. Он необходим, чтобы уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Выбирай крем с большей защитой, если ты рыжая, или блондинка от природы. Смуглой коже достаточно крема с SPF 10-15.
Увлажнение
Соль и солнце сушат кожу, поэтому чтобы она оставалась молодой и упругой, запасись увлажняющими кремами. Это могут быть специальные кремы после загара с флавонідами и антиоксидантами, или обычный экстракт алоэ вера. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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