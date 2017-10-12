5 привычек, из-за которых твое лицо стареет
2017-10-12 11:42
5 привычек, из-за которых твое лицо стареет
Не делай так.
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Откажись от неправильной еды
Перестань злоупотреблять такими продуктами как растительное масло, маргарин, красное мясо, белый хлеб, сладости, обработанные пищевые продукты. Они могут провоцировать воспаление в организме, а это в свою очередь ускоряет образование морщин. Для того, чтобы предотвратить преждевременное старение, делай акцент на продукты богатые омега-3 жирными кислотами и альфа-линолиевой кислотой (ALA): льняное семя, льняное масло, авокадо, лосось и оливковое масло. Они помогут твоей коже оставаться мягкой и эластичной, безупречной на внешний вид. Не забывай про фрукты и овощи. Свежие плоды в изобилии содержат цинк, селен, витамин С, и бета-каротин, которые являются ключевыми игроками в процессе производства коллагена в организме, а также способствуют защите кожи от свободных радикалов. И употребляй достаточное количество белка — недавние исследования показали, что нехватка белка в организме может вызвать слезы, морщины и трещины на коже.
Не злоупотребляй алкоголем
Алкоголь является естественным мочегонным средством, так что чем больше ты пьешь, тем больше обезвоживается организм, что в итоге негативно сказывается на коже лица. Кроме того чрезмерное употребление алкоголя способствует появлению морщин.
Не засиживайся под палящим солнцем
Как бы не было приятно греться на пляже под солнцем, загар для кожи оказывается не лучшим подарком. Принятие солнечных ванн чревато риском развития рака, к тому же чрезмерное влияние УФ-лучей ослабляет клетки кожи и кровеносные сосуды, истощает кожу лица, делает ее более восприимчивой к повреждениям.
Откажитесь от тяжелого мейкапа
Макияж может помочь скрыть недостатки и пигментный пятна, так и заставить вас выглядеть старше. Например, тяжелые основы и тональные кремы могут забиваться в морщинки вокруг глаз и рта, подчеркивать тонкие линии. Лучше отдавай предпочтение легким увлажняющим основ, которые создадут невесомое покрытие и придадут твоей коже здорового сияния.
Невозможно не спать ночью
Это приводит к таким негативным последствиям для здоровья, как увеличение веса, нарушения иммунной системы, снижение концентрации, провалы в памяти и землистый цвет кожи лица. Поэтому обязательно старайся спать не меньше 7-9 часов в сутки. При этом лучше всего спать на спине, так как, если слишком долго лежать на одной стороне лица, на утро можно обзавестись новыми морщинами или так называемыми «линиями» сна, которые придают лицу не самый свежий вид.