5 причин выпить стакан воды прямо сейчас

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Целых 5 причин, чтобы выпить воду сообщает сайт Наша мама.

1. Ускоряет метаболизм
Кроме того, что вода обеспечивает здоровье внутренних органов, она также ускоряет обмен веществ и способствует потере веса. А ледяная вода, в этом смысле, еще эффективнее, ведь организм тратит дополнительную энергию на ее нагревание.

2. Сдерживает аппетит
Один стакан воды перед едой поможет избежать переедания. К тому же, организм иногда путает жажду и голод, поэтому следует тщательно следить за количеством выпитой жидкости.

3. Улучшает цвет лица
Вода увлажняет кожу изнутри, повышая ее эластичность и предотвращая сухость.

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4. Восстанавливает энергию
Усталость напрямую связана с обезвоживанием, ведь наш организм на две трети состоит из воды. К тому же, уровень кислорода в кровеносной системе зависит от количества выпиваемой нами воды. Чем больше кислорода содержится в организме, тем больше жира будет сжигаться для образования энергии.

5. Улучшает пищеварение
Вода помогает усваивать пищу, ведь она участвует в процессе пищеварения. Также вода влияет на уровень кислотности желудка и способна регулировать ее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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