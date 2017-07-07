5 причин выпить стакан воды прямо сейчас
Целых 5 причин, чтобы выпить воду сообщает сайт Наша мама.
2. Сдерживает аппетит
Один стакан воды перед едой поможет избежать переедания. К тому же, организм иногда путает жажду и голод, поэтому следует тщательно следить за количеством выпитой жидкости.
3. Улучшает цвет лица
Вода увлажняет кожу изнутри, повышая ее эластичность и предотвращая сухость.
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4. Восстанавливает энергию
Усталость напрямую связана с обезвоживанием, ведь наш организм на две трети состоит из воды. К тому же, уровень кислорода в кровеносной системе зависит от количества выпиваемой нами воды. Чем больше кислорода содержится в организме, тем больше жира будет сжигаться для образования энергии.
5. Улучшает пищеварение
Вода помогает усваивать пищу, ведь она участвует в процессе пищеварения. Также вода влияет на уровень кислотности желудка и способна регулировать ее. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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