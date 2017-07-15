5 причин кровотечения в первом триместре беременности
Почему возникает кровотечение на этом сроке беременности, сообщает сайт Наша мама.
Изменения в шейке матки
Шейка матки во время беременности становится очень чувствительной, к ней приливает кровь и возможные кровянистые выделения после полового акта. Особой опасности не представляет, но если это вас беспокоит, воздержитесь от секса перед походом к гинекологу.
Выкидыш
Когда вы беременны, и видите пятна крови на нижнем белье, первой мыслью всегда будет “неужели выкидыш”? Как отличить выкидыш от другого вида кровотечения? При выкидыше вы можете ощущать боль внизу живота и пояснице, как при месячных, характер выделений будет обильным, неоднородным с примесью тканей. В таком случае нужно незамедлительно вызывать скорую помощь или обращаться к врачу! Своевременная помощь поможет сохранить беременность.
Инфекции
Инфекции половых путей (герпес, хламидиоз, гонорея) могут вызвать кровотечение. В этом случае нужно обратиться к гинекологу.
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Внематочная беременность
Это состояние когда эмбрион прикрепляется не в полости матки, а в фаллопиевых трубах, яичниках или в редких случаях – на кишечнике. Это состояние опасный для жизни, поэтому при первых симптомах нужно сразу же вызвать скорую помощь! Острая боль внизу живота, обильное кровотечение, бледность кожи и слизистых оболочек, падение артериального давления не терпят медицинского промедления. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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