5 причин кровотечения в первом триместре беременности

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Почему возникает кровотечение на этом сроке беременности, сообщает сайт Наша мама.

Кровотечение имплантации
Она происходит, когда эмбрион начинает внедряться в стенку матки, чтобы закрепиться там на долгих 9 месяцев. Кровотечение такого рода не обильная и мажуча, что не представляет опасности для мамы и малыша. Ее продолжительность от нескольких часов до нескольких дней.

Изменения в шейке матки
Шейка матки во время беременности становится очень чувствительной, к ней приливает кровь и возможные кровянистые выделения после полового акта. Особой опасности не представляет, но если это вас беспокоит, воздержитесь от секса перед походом к гинекологу.

Выкидыш
Когда вы беременны, и видите пятна крови на нижнем белье, первой мыслью всегда будет “неужели выкидыш”? Как отличить выкидыш от другого вида кровотечения? При выкидыше вы можете ощущать боль внизу живота и пояснице, как при месячных, характер выделений будет обильным, неоднородным с примесью тканей. В таком случае нужно незамедлительно вызывать скорую помощь или обращаться к врачу! Своевременная помощь поможет сохранить беременность.

Инфекции
Инфекции половых путей (герпес, хламидиоз, гонорея) могут вызвать кровотечение. В этом случае нужно обратиться к гинекологу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чем полезен бассейн для будущей мамы

Внематочная беременность
Это состояние когда эмбрион прикрепляется не в полости матки, а в фаллопиевых трубах, яичниках или в редких случаях – на кишечнике. Это состояние опасный для жизни, поэтому при первых симптомах нужно сразу же вызвать скорую помощь! Острая боль внизу живота, обильное кровотечение, бледность кожи и слизистых оболочек, падение артериального давления не терпят медицинского промедления. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr