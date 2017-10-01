5 поз с использованием фитбола
2017-10-01 09:07
5 поз с использованием фитбола
Мяч для секса.
Прыгающее сиденье
Пусть он сядет на фитбол, опираясь ступнями на пол. Сядь на колени (спиной) и начинай медленно прыгать вверх-вниз, чувствуя качание мяча. Он поможет сделать и без того близкий контакт еще теснее и приятнее!
Покоритель дивана
Он сидит на диване, опустив ноги на пол. Ты садишься на фитбол, согнув ноги в коленях и поставив их на диван. Он слегка покачивает фитбол, чтобы регулировать глубину и скорость. Вы оба на неровных поверхностях, и это очень необычно. Поза достаточно удобна для зрительного контакта и чувственных поцелуев.
Страсти в космосе
Ляг спиной на фитбол, сцепив руки в замок за головой и раздвинь ноги, поставив их на пол. Расслабь шею и позволь голове свободно лежать на мяче. Пусть он станет на колени и ласкает тебя языком и руками, двигая фитбол для неожиданных ощущений. Потом можете поменяться ролями.
Секс-мяч для тебя
Купи фаллоимитатор с основанием-присоской и закрепи его на фитболе (если такого нет, держи обычный в руке). Лечь животом на мяч, опираясь об пол руками и ногами, двигай его туда-сюда вместе с игрушкой. Попроси его встать позади и заняться анальными ласками (а если есть свободная рука, пусть именно он держит секс-игрушку). Так ты получишь двойное наслаждение по цене обычной.
Секс-мяч для него
Поменяйтесь ролями, теперь пусть он сядет на фитбол с закрепленным фаллоимитатором (или без него, если он не настолько открыт). Сядь на колени, обними ногами его бедра, а руками шею и двигайся уверенно, но плавно, чтобы ничего не повредить. Для большей устойчивости прислоните фитбол к стене.
Приятной физкультуры!