5 полезных детских завтраков для летнего сезона
Вашему малышу точно понравится! Сообщает сайт Наша мама.
Яйца
Педиатры советуют начинать давать яйца ребенку с 10 месяцев. Это может быть вареный вариант, в виде омлета, яичницы, приготовленный на пару или в духовке. Желток содержит насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют росту ребенка, развития клеток мозга, а также укрепляют волосы и ногти. Ребенку можно готовить на завтрак куриные яйца или перепелиные с добавлением зелени и овощей.
Запеченное мясо
Запеченное нежирное мясо можно давать ребенку с 12 месяцев. Лучше отдавать предпочтение курятине, в котором содержится легкоусвояемый белок и минимальное количество жира; индюшатине, в составе которой в большом количестве присутствуют витамины А и Е, а также железо, кальций, натрий, калий и сера; или телятине, которая повышает уровень гемоглобина и насыщает организм магнием, цинком, калием, витаминами С, Е, А и РР. Лучше всего мясо усваивается в сочетании со свежими овощами, поэтому на завтрак можно готовить полезные бутерброды, используя вместо хлеба листья салата, помидор или огурец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ТОП-5 детских болезней, которые ждут вас летом
Злаковые
Педиатры рекомендуют начинать давать злаковые с 5 месяцев. Каши содержат большое количество клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Утром можно готовить ребенку овсянку на молоке, кукурузную крупу, рисовую или гречневую. Сладкий вариант завтрака можно разнообразить сезонными фруктами: клубникой, малиной, персиками, абрикосами и т.д.
Сыр
Вкусный и полезный завтрак – сырники с сезонными ягодами и фруктами или же просто творог. Этот продукт можно давать детям с 8-9 месяцев. Кальций и фосфор в составе будут полезны для роста ребенка, костей и нормализации работы сердечной мышцы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)