5 полезных детских завтраков для летнего сезона

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

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Бананы
Бананы можно начинать давать малышу с 6 месяцев, но после консультации с педиатром. Клетчатка в составе нормализует работу желудочно-кишечного тракта, кальций – укрепит кости, магний поднимет настроение, а витамин В6 нормализует обмен веществ. Бананы можно добавлять в утренний молочный коктейль, овсяную кашу, делать сладкие тосты или начинку для блинчиков. С бананами получится сытный завтрак, который на 2-3 часа избавит от чувства голода.

Яйца
Педиатры советуют начинать давать яйца ребенку с 10 месяцев. Это может быть вареный вариант, в виде омлета, яичницы, приготовленный на пару или в духовке. Желток содержит насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют росту ребенка, развития клеток мозга, а также укрепляют волосы и ногти. Ребенку можно готовить на завтрак куриные яйца или перепелиные с добавлением зелени и овощей.

Запеченное мясо
Запеченное нежирное мясо можно давать ребенку с 12 месяцев. Лучше отдавать предпочтение курятине, в котором содержится легкоусвояемый белок и минимальное количество жира; индюшатине, в составе которой в большом количестве присутствуют витамины А и Е, а также железо, кальций, натрий, калий и сера; или телятине, которая повышает уровень гемоглобина и насыщает организм магнием, цинком, калием, витаминами С, Е, А и РР. Лучше всего мясо усваивается в сочетании со свежими овощами, поэтому на завтрак можно готовить полезные бутерброды, используя вместо хлеба листья салата, помидор или огурец.

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Злаковые
Педиатры рекомендуют начинать давать злаковые с 5 месяцев. Каши содержат большое количество клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Утром можно готовить ребенку овсянку на молоке, кукурузную крупу, рисовую или гречневую. Сладкий вариант завтрака можно разнообразить сезонными фруктами: клубникой, малиной, персиками, абрикосами и т.д.

Сыр
Вкусный и полезный завтрак – сырники с сезонными ягодами и фруктами или же просто творог. Этот продукт можно давать детям с 8-9 месяцев. Кальций и фосфор в составе будут полезны для роста ребенка, костей и нормализации работы сердечной мышцы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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