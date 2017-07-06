5 ошибок в викристанні парфюма

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вот какие ошибки ты, вероятно делать, когда используешь парфюм.

1. Наносить аромат на сухую кожу.
В этом случае он быстро испарится. Наносите духи сразу после увлажнения кожи, пока она еще немного влажная. (Говорить о том, что кондиционирующий крем для тела в этом случае должен быть без ароматизаторов, думаем, уже не стоит – это знают, кажется, все).
 
2. Брызгать прямо перед выходом из дома.
Аромат должен “лечь” на кожу, а для этого ему нужно минимум 10-15 минут. Если дадите парфюма это время, он будет более стойким и продержится почти весь день.
 
3. Ограничиваться нанесением аромата на запястье.
“Ставьте” капельки духов в зоне декольте, на затылок, за ушами, под коленями, распылять на волосы. Но знайте меру!
 
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4. Использовать парфюмований гель для душа и крем для тела с ярким ароматом, если планируете пользоваться духами.
Это важно: если будет парфюм, никаких парфюмерных ароматов в уходовой косметике.
 
5. Не фиксировать аромат.
Если ваш парфюм слабенький, попробуйте зафиксировать его на коже с помощью … вазелина. Нанесите немного этого средства поверх аромата. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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