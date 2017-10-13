5 обязательных действий перед утренним сексом
2017-10-13 12:54
5 обязательных действий перед утренним сексом
Думаешь, для утреннего секса достаточно просто проснуться? Ничего подобного!
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Почисти зубы
Пока мы мирно спим, бактерии во рту не только не спят, но и устраивают шабаш, а потом еще и оргию. В результате наше дыхание утром способен переносить разве что кот (да и то терпит из-за еды). Поэтому, проснувшись, первым делом беги чистить зубы. Поцелуи, лучшие друзья секса, перед чисткой зубов противопоказаны.
Загляни в туалет
Раз уж ты оказался неподалеку, загляни в туалет. Мы уверены, что скоро любознательные ученые проведут исследования, согласно которым фраза «Подожди, я быстро… Черт, не надо было пить вчера столько чая!» способна заметно снизить либидо и испортить утренний секс.
Ополоснись под душем
А знаешь, гулять так гулять! В конце концов, ночью наши железы тоже работают, так что лишним быстрый утренний душ не будет, тем более если ты воспользовался предыдущим советом и триумфально сходил в туалет.
Используй дезодорант
Это займет буквально две секунды (если, конечно, ты не упустить дезодорант и он не отойдет за стиральную машину, а там не откроется портал в другие миры), но придаст тебе уверенности. Ведь теперь, даже если утренний секс получится активным, ты будешь приятно пахнуть.
Перекусы
Так ты успокоишь желудок, который вместо положенного завтрака получит неожиданную физическую активность. Понятно, перекус должен быть легким: пол-яблока, полбанана, пол-йогурта или, так и быть, целый абрикос (абрикосы все-таки маленькие).