5 интригующих ретрофотографий
2017-10-15 20:03
5 интригующих ретрофотографий
Эти фотографии ждали много лет, чтобы в один прекрасный день тебя заинтриговать.
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Прилет Гагарина
Торжественная встреча Юрия Гагарина в Москве произошла спонтанно. Еще до того, как космонавт долетел до столицы, генсек быстренько повысил его до майора. «Он у вас старший лейтенант. Надо его срочно повысить в звании», — решительно заявил Хрущев по телефону маршалу Малиновскому. Тот согласился (по показаниям, с неохотой) дать космонавту звание капитана. Хрущев пришел в ярость и потребовал для Гагарина майора, что и было сделано.
Когда Ил-18 с космонавтом на борту подлетал к москве, к нему присоединился почетный эскорт из семи истребителей Миг-17. Перед тем как приземлиться в аэропорту Внуково, процессия низко пролетела над центром Москвы. Москвичи, узнав, что сейчас полетит сам Гагарин, вышли на крыши жилых домов, чтобы максимально приблизиться к космосу.
Сигарета поражения
Батальное полотно: американский солдат дает сигарету японском, предварительно убедившись, что тот больше не опасен. Кадр сделан в марте 1945 года в разгар битвы за Иводзиму.
Японец, надо отметить, продемонстрировал преданность делу и упорность в достижении цели — качества, которыми так славится его нация (качествами и кровавыми гравюрами). Дело в том, что он пролежал в такой позе целых полтора дня с гранатой в руке в ожидании американцев. Увидев врагов, японец швырнул гранату, но неудачно. Зато достал сигарету за обещание не оказывать сопротивления.
Дирижабль-камикадзе
А этот красавец-дирижабль стал жертвой ядерных испытаний в Неваде. Если точнее, то жертвой операции «Склон» (Plumbbob) — шестнадцатой по счету серии ядерных испытаний, которые проходили с мая по октябрь 1957 года.
К счастью, при гибели дирижабля никто не пострадал. Это был специальный, подставной дирижабль, который находился на расстоянии 8 километров от эпицентра взрыва. У дирижабля даже не было названия: фактически он был создан, чтобы умереть от взрывной волны.
Переводная картинка
Эта мрачная и торжественная с виду фотография на самом деле символизирует теплый для международной политики момент: наконец-правительства СССР и США оправились после долгих лет холодной войны и сделали шаг навстречу друг другу.
А ведь совсем недавно, в 1983 году, Рейган называл СССР «империей зла» и, казалось, мир был на пороге ядерной войны. И вот пожалуйста — 1985 год, Женева, Рейган мило беседует с Горбачевом.
В адекватности нового генсека Рейгана убедила Маргарет Тэтчер, благодаря чему и состоялась встреча на высшем уровне. Понятно, с переводчиками. С ними-то и переговариваются руководители стран на фотографии.
Очередь за шаломом
В памяти миллионов людей СССР осталась как «страна очередей». Не избавила людей от очередей даже перестройка.
На этой фотографии, снятой в 1990 году, увековечена советская очередь самого, пожалуй, волнующего содержания. Очередь за израильской визой. Сколько надежд, чаяний и страхов (вдруг не выпустят?) кроется в этой очереди! Эх, таких очередей, как раньше, уже нет.