5 идеальных позиций для ленивого секса

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно эти простые позиции подарят вам удовольствие, сообщает сайт Наша мама.

Уставший ангел
Женщина, лежа на боку, сворачивается калачиком – колени согнуты и прижаты к груди. Мужчина располагается сзади. Никакой мороки и напряжения – легкое проникновение, которое может сопровождаться нежными ласками груди партнерши.

Послеобеденный релакс
Еще одна отличная поза, когда и он, и она невероятно устали. Партнер ложится на бок, поднявшись на одной руке и подпирая ей голову. Она ложится на его сторону под прямым углом и кладет ноги на его бедра, чтобы позволить ему совершать нежные движения. Ее руки свободно гуляют по его телу, он смотрит ей в глаза. Общее счастье для ленивых.

Перевертыш
Мужчина лежит на боку. Женщина, свернувшись на боку в комочек, располагается в противоположном направлении (ее голова находится у него в ногах). Она прижимает колени к груди, обхватив руками его ноги. Он, приподнявшись на локте, задает нужный ритм любовного акта.

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Второй этаж
Мужчина ложится на спину, женщина садится на него сверху спиной. Она откидывается назад, он чуть приподнимается на локтях. Девушка держит колени согнутыми и ставит свои ноги на колени партнера. Мужчина, придерживая ее за талию, проникает внутрь.

Лежа на ложе
Женщина ложится на живот и слегка на бок и отодвигает одну ногу немного в сторону. Он опускается на колени позади нее: одна нога – вдоль ее тела, вторая – вытянута у нее между ног. Мужчина кладет руки ей на бедра и начинает заветные движения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Джрело: goodhouse.com.ua

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