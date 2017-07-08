5 хитовых трендов в летнем макияже 2017

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Интересные идеи уже в нашем материале! Сообщает сайт Наша мама.

Сияющий макияж лица.
Летом как никогда хочется выглядеть максимально натурально и быть с минимальным количеством косметики на лице. Так, летом 2017 года модно будет наносить на лицо легкие прозрачные и неплотные тональные основы и консилеры с мелкими мерцающими частицами. Чтобы твоя кожа выглядела с таким макияжем хорошо, важно удостовериться, что она максимально очищена, увлажнена и смягчена.

Влажные тени для век в макияже.
Как уже не раз повторялось, девиз летнего макияжа 2017: максимальная натуральность. Модные визажисты решили, что если уже в этом сезоне кожа будет отдыхать от тяжелых основ пудры, тогда и рассыпчатые матовые тени для век также можно отложить. Заменой станут кремовые тени или обычный блеск для губ. Они придадут векам эффекта “влажных теней”, который уже сейчас набирает популярности в бьюти-индустрии.

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Натуральные брови.
Важную роль в создании макияжа играет и форма бровей. В 2017 году на смену широким бровям в стиле а-ля Кара Делевинь пришли натуральные и ровные брови с четкими линиями. Чтобы создать модный летний макияж 2017, достаточно придать форму бровям с помощью специального геля.

Глиттер.
В 2017 году бьюти-индустрию покоряют глиттеры, блестки и шимер. И сиять в летнем сезоне должна не только кожа лица. Как утверждают визажисты, яркие блестки-глиттеры на губах или веках – неоспоримый тренд летнего сезона. Очень интересно выглядит сочетание сочных оттенков помад и серебряного или золотистого глітера на губах. Как вариант, мелким глиттером можно покрыть широкие стрелки на глазах.

Розовый макияж глаз.
В летнем макияже 2017 модным оттенком принято считать розовую гамму от нежного до насыщенного и глубокого цвета. Вариации розового цвета подходят без исключения каждой девушке и сделают из нее изящную нежную леди. Также различные переходы розового цвета от светлого к темному выглядят очень дорого и привлекательно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: lady.tochka.net

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