5 хитовых трендов в летнем макияже 2017
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Влажные тени для век в макияже.
Как уже не раз повторялось, девиз летнего макияжа 2017: максимальная натуральность. Модные визажисты решили, что если уже в этом сезоне кожа будет отдыхать от тяжелых основ пудры, тогда и рассыпчатые матовые тени для век также можно отложить. Заменой станут кремовые тени или обычный блеск для губ. Они придадут векам эффекта “влажных теней”, который уже сейчас набирает популярности в бьюти-индустрии.
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Натуральные брови.
Важную роль в создании макияжа играет и форма бровей. В 2017 году на смену широким бровям в стиле а-ля Кара Делевинь пришли натуральные и ровные брови с четкими линиями. Чтобы создать модный летний макияж 2017, достаточно придать форму бровям с помощью специального геля.
Глиттер.
В 2017 году бьюти-индустрию покоряют глиттеры, блестки и шимер. И сиять в летнем сезоне должна не только кожа лица. Как утверждают визажисты, яркие блестки-глиттеры на губах или веках – неоспоримый тренд летнего сезона. Очень интересно выглядит сочетание сочных оттенков помад и серебряного или золотистого глітера на губах. Как вариант, мелким глиттером можно покрыть широкие стрелки на глазах.
Розовый макияж глаз.
В летнем макияже 2017 модным оттенком принято считать розовую гамму от нежного до насыщенного и глубокого цвета. Вариации розового цвета подходят без исключения каждой девушке и сделают из нее изящную нежную леди. Также различные переходы розового цвета от светлого к темному выглядят очень дорого и привлекательно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: lady.tochka.net
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