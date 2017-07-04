5 фактов в пользу детского слинга
Это действительно очень полезно!
2. Дети, которых носят – здоровее.
Телесный контакт способствует оптимальному росту и развитию детей. Этот метод помогает регулировать сердечный ритм и дыхание. Также ребенок находится под влиянием бактериальной флоры отца, который его носит, таким образом, это положительно сказывается на развитии детского иммунитета.
3. Дети, которых носят – умнее.
В своих книгах педиатр Уильям Сирс утверждает, что мозг детей, которых носят на руках, развивается в течение недели на столько, на сколько мозг ребенка, которого отлучили от матери, и приносят только на кормление, развивается за 3 недели. Также Сирс утверждает, что ношение способствует развитию навыков общения. Благодаря нахождению ребенка на уровне глаз и рта взрослых, он становится вовлеченным в процесс разговоров, косвенно развивая навыки учиться, слушать и общаться.
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4. Слинги помогают мамам выполнять различные задания.
В то время, когда ребенок находится в слинге, вы можете заняться домашними делами: уборка, приготовление пищи, стирка. С помощью эргономичных слингов или эрго-рюкзаков, которые оставляют руки свободными, легко сделать массу дел, не заботясь о том, где сейчас ребенок и чем занимается.
5. Слинги упрощают процесс путешествия.
Во время путешествия слинг позволяет рукам оставаться свободными для переноски багажа или иных действий. Это удобно в аэропортах и на переполненных вокзалах. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: mamaplus.md
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