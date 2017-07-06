5 ошибок в викристанні парфюма
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Вот какие ошибки ты, вероятно делать, когда используешь парфюм.
4. Использовать парфюмований гель для душа и крем для тела с ярким ароматом, если планируете пользоваться духами.
Это важно: если будет парфюм, никаких парфюмерных ароматов в уходовой косметике.
5. Не фиксировать аромат.
Если ваш парфюм слабенький, попробуйте зафиксировать его на коже с помощью … вазелина. Нанесите немного этого средства поверх аромата. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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