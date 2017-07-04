5 идеальных позиций для ленивого секса
Именно эти простые позиции подарят вам удовольствие, сообщает сайт Наша мама.
Послеобеденный релакс
Еще одна отличная поза, когда и он, и она невероятно устали. Партнер ложится на бок, поднявшись на одной руке и подпирая ей голову. Она ложится на его сторону под прямым углом и кладет ноги на его бедра, чтобы позволить ему совершать нежные движения. Ее руки свободно гуляют по его телу, он смотрит ей в глаза. Общее счастье для ленивых.
Перевертыш
Мужчина лежит на боку. Женщина, свернувшись на боку в комочек, располагается в противоположном направлении (ее голова находится у него в ногах). Она прижимает колени к груди, обхватив руками его ноги. Он, приподнявшись на локте, задает нужный ритм любовного акта.
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Второй этаж
Мужчина ложится на спину, женщина садится на него сверху спиной. Она откидывается назад, он чуть приподнимается на локтях. Девушка держит колени согнутыми и ставит свои ноги на колени партнера. Мужчина, придерживая ее за талию, проникает внутрь.
Лежа на ложе
Женщина ложится на живот и слегка на бок и отодвигает одну ногу немного в сторону. Он опускается на колени позади нее: одна нога – вдоль ее тела, вторая – вытянута у нее между ног. Мужчина кладет руки ей на бедра и начинает заветные движения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Джрело: goodhouse.com.ua
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