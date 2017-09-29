48-летняя Светлана Бондарчук устроила жаркие танцы в бикини на Бали (фото)
2017-09-29 14:23
48-летняя Светлана Бондарчук устроила жаркие танцы в бикини на Бали (фото)
Экс-супруга режиссера после развода наслаждается жизнью и отдыхает в разных уголках планеты.
Светлана Бондарчук отправилась отдыхать на сказочный Бали, передает Rus.Media.
Светлана Бондарчук отправилась отдыхать на сказочный Бали: экс-жена режиссера поселилась на курорте недалеко от столицы острова Денпасар. В Инстаграме Светлана щедро делится отпускными карточками и публикует фотографии с пляжа.
В свои 48 лет бывшая модель может похвастаться завидной фигурой: Светлана сохранила тонкую талию, стройные ноги и хрупкие плечи. Сложно представить, что эта прекрасная женщина – уже дважды бабушка. Светлана может позволить себе сфотографироваться в бикини и даже устроить горячие танцы на пляже, что она и сделала, станцевав на берегу Индийского океана. Красавица соблазнительно двигалась на фоне заката, демонстрируя подписчикам своей страницы то волшебные облака, то подтянутую фигуру.
– Красивые закаты, – подписала Светлана видеоролик, которым она поделилась в своем блоге.
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Судя по всему, на Бали Светлана отдыхает вместе с близкими подругами. После развода светская львица летает по всему миру и проводит время на экзотических курортах. Похоже, развод пошел ей только на пользу: экс-жена режиссера почувствовала себя более свободной и беззаботной и живет в свое удовольствие.
С бывшим мужем Светлана сохранила теплые и дружеские отношения. На днях, например, экс-супруги столкнулись на московской премьере драмы режиссера Резо Гигинеишвили «Заложники». Светлана была одна, Федор – с новой избранницей Паулиной Андреевой.
Напомним, не так давно бывшая свекровь Светланы, известная актриса Ирина Скобцева рассказала журналистам, что ее 50-летний сын еще не развелся с матерью своих детей. – Федор еще не развелся со Светланой, – призналась Ирина Скобцева. А на вопрос, что она думает о сегодняшней любимого сына, ответила: – К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек.
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После развода одной из самых красивых пар кино Федора и Светланы Бондарчук многие были уверены, что экс-супруги больше не общаются друг с другом. Но, оказывается, это не так. Федор и Светлана периодически видятся, более того – прекрасно проводят время вместе. О том, что его родители даже после разрыва очень хорошо ладят друг с другом, рассказал их сын Сергей Бондарчук. По словам Сергея, родители долго пытались ему объяснить, почему они расстаются. Сын первым узнал о том, что супруги решили развестись после 25 лет брака.
– Было много мужских разговоров, – рассказал Сергей, – И с мамой тоже мы это обсуждали. Но главное, что родители говорили и друг с другом. Мы все переживали, но старались не лезть. Мы видели, что они разбираются, и точно разберутся.
Расставание режиссера и его жены Светланы прошло цивилизованно. Сейчас их отношения более теплыми, что большая редкость для экс-супругов.
– Родители сейчас прекрасно общаются, – признался Бондарчук-младший. – На прошлой неделе, например, мне звонит мама и говорит: «А мы в ресторане, приезжай!» Я рад, что им хорошо друг с другом. Они в другом статусе просто. Но это не имеет значения.