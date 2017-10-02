45 денежных примет
02.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2016-05-05 22:24
45 денежных примет
<p>Существует множество денежных примет, которые помогают достичь финансового успеха и избежать бедности. Все эти народные приметы складывались веками, многие из них популярны и по сей день. Так что же может указывать на приток капитала, а что, наоборот, сулит безденежье и кризис?</p>
- 1. Всегда берите сдачу в магазине, даже если она небольшая. Если в кассе нет денег на сдачу, дождитесь, пока разменяют.
- 2. Никому не отдавайте деньги в развернутом виде. Сложите купюру пополам и протягивайте ее сложенным концом вперед. Если пренебрежете советом и будете давать деньги открытой стороной, ваше богатство станет иссякать.
- 3. Никогда не бросайте деньги на пол или на землю; если даже мелкая монета упала, поднимите ее.
- 4. Не мните купюры, не носите их скомканными в карманах.
- 5. Не держите в кошельке старые чеки – так вы привлекаете к себе лишние расходы.
- 6. Если вы выиграли в лотерею, непременно поделитесь этой суммой с друзьями или часть пожертвуйте в церковь. Иначе скоро потеряете такую же сумму, как выиграли, или даже больше.
- 7. Во вновь приобретенный кошелек положите купюру и не тратьте ее в течение недели – деньги должны привыкнуть к своему новому «дому».
- 8. Чтобы не остаться без денег, не кладите на стол шапку, перчатки и ключи.
- 9. Деньги уходят, как вода нельзя иметь в доме неисправную сантехнику, чтобы избежать протечек.
- 10. Не стригите сами себе волосы, не подрезайте челку, иначе рискуете оказаться на мели.
- 11. Если вы уронили кошелек и из него выпали деньги, подбирайте их только правой рукой, причем обязательно оставить на полу (или на земле) хотя бы одну монетку. При этом можно сказать: «Одну оставляю – остальное получаю».
- 12. В день получения зарплаты не тратьте ни одной копейки – деньги должны переночевать дома, чтобы полюбить его.
- 13. Просите о повышении зарплаты в среду днем.
- 14. Когда вам отдают долг, держите в кармане фигу.
- 15. Если чешется левая рука, придут неожиданные деньги.
- 16. Всю мелочь из кошелька раздайте в воскресенье нищим или потратьте сами, иначе будете богаты только мелкими деньгами.
- 17. После ухода гостей витряхивайте на улицу скатерть со стола, за которым ели. Тогда в доме будут водиться деньги.
- 18. Не сметайте крошки со стола рукой – потеряете стабильный заработок
- 19. Подметайте пол от порога, а не к порогу, чтобы не вымести из дома добро, Не делайте этого вечером – благосостояние ухудшится.
- 20. Не выбрасывайте вечером мусор, иначе рискуете быть ограбленными.
- 21. Чтобы водились деньги, обрезайте ногти во вторник или пятницу.
- 22. Не свистите в доме – накликать бедность. Свистеть рядом с другим человеком – все деньги у него висвистать.
- 23. Не подметайте в одной квартире разными вениками – розгоните по углам богатство.
- 24. Не оставляйте на ночь на столе монеты, купюры и пустую бутылку – это к потере средств. Оставить ключи – потерять собственность.
- 25. Не стойте на пороге, чтобы не преграждать путь идущее в дом благополучие.
- 26. Отдавайте долги утром, а не вечером.
- 27. Положите под скатерть на кухне несколько монеток – так вы притянете скорое возвращение долгов.
- 28. После ухода нежелательного и завистливого гостя подметите дом, особенно углы и порог – вы виметете плохую энергетику.
- 29. Каштаны считаются денежными талисманами. Положите несколько плодов в шкатулку с деньгами или в сумку рядом с кошельком.
- 30. Во время передвижения под мостом, по которому проезжает поезд, положите бумажник с деньгами на голову и пройдите так несколько шагов.
- 31. Если при покупке вещи вы потратите все, что было в кошельке, пока вы носите эту вещь, будете ощущать острую нехватку средств. Наоборот, если же у вас осталась приличная сумма денег, вы не будете ни в чем не знать нужды.
- 32. Не выбрасывайте старые кошельки – сделав это, вы прогоните от себя денежную удачу.
- 33. Если у вас оказалась чужая посуда, банка или корзина, поворачивая их, положите туда какой-нибудь предмет – в вашем доме всегда будет достаток.
- 34. Не разливайте спиртное на весу – все рюмки и бокалы должны стоять на столе, иначе деньги из дома убегут.
- 35. Впервые в году услышав кукушку, возьмите в руку серебряные монеты – в течение года у вас будут водиться деньги.
- 36. Покажите монету или купюру молодому месяцу и скажите через плечо: «Месяц-месяц, дай мне денег!»
- 37. В день полнолуния не занимайтесь заготовкой продуктов, иначе ждет безденежье.
- 38. Не храните порванные купюры обменять их в банке на новые, иначе материальный успех будет обходить вас стороной.
- 39. Не оставляйте нож в буханке хлеба, чтобы избежать бедности и голода.
- 40. Оставляйте в кошельке хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет: пустой кошелек привлекает бедность.
- 41. Рабочее место лучше расположить так, чтобы за вами находилась стена или перегородка. Если же условия не позволяют это сделать, выберите рабочее кресло с высокой спинкой – оно будет защищать вас сзади от влияния негативных безденежных потоков.
- 42. Если вы хотите устроиться в компании надолго, избегайте расположения рабочего места напротив лестницы и под нависающими предметами.
- 43. Расположите на рабочем столе свое наиболее удачное фото, которое было сделано в момент важного для вас события. Оно будет вдохновлять вас на новые достижения.
- 44. В конце дня обязательно наводите порядок на рабочем столе. Иначе хлопоты вчерашнего дня перенесутся на новый день и помешают продуктивной работе.
- 45. Делая перерывы на то, чтобы попить чаю или кофе, наливайте полную чашку или стакан. Неполные сосуды обещают нехватка денег и пустые расходы.