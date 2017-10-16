43-летняя Пенелопа Крус разделась для мужского журнала
2017-10-16 10:22
43-летняя Пенелопа Крус разделась для мужского журнала
Пенелопа Крус в свои годы остается одной из самых красивых женщин планеты. 43-летняя актриса в очередной раз подтвердила свой статус секс-символа,
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Актриса рассказала, как плакала, впервые сниматься обнаженной, пишет kp, передает Ukr.Media.ru.
Пенелопа Крус в свои годы остается одной из самых красивых женщин планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пенелопа Крус в свои годы остается одной из самых красивых женщин планеты. 43-летняя актриса в очередной раз подтвердила свой статус секс-символа, раздевшись для мужского журнала.
Голливудская дива украсила собой обложку ноябрьского выпуска журнала «Esquire»: Пенелопа позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь синей бархатной портьерой. Актрису снимал знаменитый турецкий фотограф Мерт Алас, делала фотосессии многих голливудских звезд. С ним, например, дружит россиянка Ирина Шейк – модель не раз позировала ему.
Голливудская дива украсила собой обложку ноябрьского выпуска журнала «Esquire».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На другом снимке Пенелопа одета в кружевное боди подчеркивает женственные изгибы ее фигуры. Но особенно привлекательной получилась фотография, на которой актриса позирует, лежа на кровати и демонстрируя длинные ноги.
В интервью Пенелопа рассказала про свой первый опыт обнаженной съемки. Актрисе тогда было 18 лет, она получила роль в фильме «Ветчина, Ветчина». На съемках этой картины в 1992 году Пенелопа познакомилась со своим будущим мужем Хавьером Бардемом. По словам звезды, ей было не очень приятно сниматься голой, но, тем не менее, она профессионально отработала эту сцену.
– Я подумала тогда: в этой роли есть характер, есть стиль, и материал действительно хороший, – рассказала Крус. – Конечно, я не была в восторге по поводу того, что мне придется сниматься обнаженной, но, тем не менее, я сделала это. Все были очень внимательны со мной, понимая, что мне всего 18, и у меня нет опыта.
На съемках картины “Ветчина, Ветчина” в 1992 году Пенелопа познакомилась со своим будущим мужем Хавьером Бардемом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Снявшись в фильме «Ветчина Ветчина» Пенелопа поняла, что актерская профессия – его судьба: ей до смерти хотелось сниматься еще.
– В последний день съемок я начала плакать: «если меня больше никогда не позову сниматься?» – рассказала актриса.
Ее опасения не подтвердились: сегодня она – самая популярная актриса родной Испании и одна из самых востребованных звезд Голливуда. В активе роли Пенелопы в 70 фильмах, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» и гонорары в 2 миллиона долларов за фильм. В ближайшее время на экраны выходит сразу две новые работы с ее участием: экранизация детектива Агаты Кристи «Убийство в восточном экспрессе» (ее партнером по съемкам стал Джонни Депп) и «Эскорбар». В «Эскобаре» она снова снялась вместе с мужем. Хавьер Бардем играет колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, а Пенелопа – влюбилась в него журналистку.
В новом совместном фильме Хавьер Бардем играет колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, а Пенелопа – влюбилась в него журналистку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Хотя Пенелопа и Хавьер познакомились в 1992 году, роман между актерами начался позже – в 2007 году, когда они вместе снимались в фильме Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона». Актеры поженились в июле 2010 года на Багамах. На церемонию пригласили только очень близких людей. До этого момента Пенелопа уже ждала ребенка. Крус и Бардем не скрывали, что штамп в паспорте для них непринципиален, а религиозные родители актрисы настояли на церемонии. Сейчас у Пенелопы и Хавьера уже двое детей: сыну Леонардо шесть лет, дочке 4 Месяца года.