400 абсолютно голых людей окунулись в море с восходом солнца

despravda | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-14 20:23

400 абсолютно голых людей окунулись в море с восходом солнца
Феерично зрелище!

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Британцы в очередной раз доказали, что не зря носят звание самой манерной нации планеты, затеяв грандиозный голый заплыв, какие только помнит залив Друридж в Нотумберленде, передает Rus.Media. Около 400 абсолютно голых энтузиастов обоих полов, невзирая на возраст и телосложение, с восходом солнца храбро вошли в ледяные воды Северного моря.

Чего это они, спросишь ты? А это у них благотворительная акция такая. Называется North East Skinny Dip («Северо-восточные купание нагишом»), прошла она уже в седьмой раз, а придумала ее в 2011 году 38-летняя фельдшер из Сандерленда Джекс Хиггинсон.

Мероприятие протекает абсолютно непринужденно: народ плещется в ледяных волнах, обнимается, воздевает руки к солнцу и вообще всячески радуется жизни.

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