40 идеальных кадров, на которые стоит посмотреть как минимум 2 раза
2017-10-14 23:26
40 идеальных кадров, на которые стоит посмотреть как минимум 2 раза
Глаза мои, проказники!
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Распространено мнение, что оптические иллюзии — это обман зрения, передает Rus.Media. Но это не совсем верно. Визуальные иллюзии — это, скорее, обман нашего мозга. Зрение в данном случае выступает лишь посредником.
Ведь за зрительное восприятие отвечает не только система зрительного аппарата, но и нервные окончания, благодаря которым зрительный сигнал поступает в мозг, та часть мозга, которая непосредственно отвечает за визуальное восприятие явлений или предметов.
Предлагаем проверить свой мозг на прочность.
— Эй, у тебя что-то застряло в волосах. Ой, кто там у нас? Так это же твой бывший! Согласись: идея для фото с отпуска — просто чума!
Когда ты всматриваешься в бездну, а бездна пялится на тебя.
Современная архитектура, способная вскружить голову любому…
Девушки обманули гравитацию.
Схватка без правил!
А-ля «Алиса в зазеркалье».
Думаю, здесь не обошлось без трюков Дэвида Копперфильда…
Человек-собака — существо из твоих ужасных снов.
Этот паренек, может, еще не научился общаться с женщинами, но точно знает, как делать крутые селфи!
Когда в тебя вселился чихуахуа, познал дзен.
Не находишь сходство?
Иисус, ты ли это?
Только мочки ушей. А ты что подумал?
Пустыня, которую хочется исследовать глубже.
Идейное фото.
Линии, которые создают параллельную реальность.
Только от одного просмотра проскакивают мурашки по коже.
Два мира, создают потрясающую целостную композицию.
Иллюзорность бытия.
Еще одна хорошая идея для фото!
Восточная легенда о мироздании…
Перехватывает дыхание от одного лишь взгляда.
Приглашение в потусторонний мир…
Захватывающий вид!
Привет от Шивы…
На гребне волны…
С девушкой все нормально…
Специально не придумаешь!
Фотография, похожая на мечту.
Ноги от ушей!
Полный релакс…
Не стоит верить своим глазам!
Фантастическая картина!
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Сюреалістичні кадры…
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