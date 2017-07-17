4 вещи, которые нельзя запрещать ребенку

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Убедись, что ты позволяешь малышу маленькие шалости.

Раздеваться дома
Очень часто дети скидывают с себя одежду, ходят босиком. У родителей сразу же начинается паника. Однако, нет ничего страшного в том, что ребенок побегает немного голышом или босиком. Это физиологическая и психологическая потребность его организма, который перестает бороться за “выживание”, если внешние факторы не стимулируют этот процесс.

Визжать, кричать, бегать по дому
Так ребенок активно выражает свои эмоции. Для него это и своеобразная игра, способ расслабиться и выплеснуть энергию, особенно если речь идет о подвижных и темпераментных детей. Не пытайтесь переделать ваше чадо, а воспитывайте его, объясняя, что подобным действиям не место в общественных местах. Дома позволяйте ребенку быть таким, каким он есть. Вспомните свое детство и попробуйте пошуметь вместе с детьми.

Лазить самому по лестницам, горкам и прочим спортивным комплексам на детской площадке
На детской площадке только и слышно: “упадешь”, “забруднишся”, “не лезь”, “спустись”, “не бегай”. Во-первых, научитесь как можно реже говорить “НЕТ” своему ребенку. У детей очень силен дух познания, они ничего не боятся, в отличие от своих родителей. Они полны энергии, и рано или поздно они в любом случае сделают то, что вы им запрещаете. Не лучше ли предотвратить неприятные последствия?

Играть с водой
На этот раз родители переживают, что дети устроят настоящий потоп. Они стремятся все подготовить, чтобы малыши играли в полной безопасности, в специально отведенном месте во дворе. Обязательно обозначьте ребенку зону, в которой мвлюк может играть с водой. Не ждите, что он поймет это с первого раза. Контролируйте детей во время плескания в воде и не стесняйтесь играть вместе с ними. Игры с водой – это неиссякаемый источник счастья как для детей, так и для взрослых! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: mamaplus.md

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