4 вещи, которые нельзя запрещать ребенку
Убедись, что ты позволяешь малышу маленькие шалости.
Визжать, кричать, бегать по дому
Так ребенок активно выражает свои эмоции. Для него это и своеобразная игра, способ расслабиться и выплеснуть энергию, особенно если речь идет о подвижных и темпераментных детей. Не пытайтесь переделать ваше чадо, а воспитывайте его, объясняя, что подобным действиям не место в общественных местах. Дома позволяйте ребенку быть таким, каким он есть. Вспомните свое детство и попробуйте пошуметь вместе с детьми.
Лазить самому по лестницам, горкам и прочим спортивным комплексам на детской площадке
На детской площадке только и слышно: “упадешь”, “забруднишся”, “не лезь”, “спустись”, “не бегай”. Во-первых, научитесь как можно реже говорить “НЕТ” своему ребенку. У детей очень силен дух познания, они ничего не боятся, в отличие от своих родителей. Они полны энергии, и рано или поздно они в любом случае сделают то, что вы им запрещаете. Не лучше ли предотвратить неприятные последствия?
Играть с водой
На этот раз родители переживают, что дети устроят настоящий потоп. Они стремятся все подготовить, чтобы малыши играли в полной безопасности, в специально отведенном месте во дворе. Обязательно обозначьте ребенку зону, в которой мвлюк может играть с водой. Не ждите, что он поймет это с первого раза. Контролируйте детей во время плескания в воде и не стесняйтесь играть вместе с ними. Игры с водой – это неиссякаемый источник счастья как для детей, так и для взрослых! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: mamaplus.md
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