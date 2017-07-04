4 советы, чтобы стать оптимисткой

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

На самом деле, это легче, чем ты можешь себе представить. Для этого достаточно воспользоваться нашими советами, сообщает сайт Наша мама.

Оптимистами не только рождаются, но и становятся!

Начинай день с позитивной ноты.
Каждое утро в течение нескольких минут сосредоточься на положительных эмоциях, подумайте о людях и событиях, которые могут принести тебе радость. Постарайся зафиксировать это предчувствие внутри и возвращайся к нему внутренне на протяжении всего дня.

Не жди худшего.
Неприятность может случиться с каждым, но если ты будешь ожидать худшего, то самое худшее обязательно случится. Если с тобой случилось что-то плохое, воспринимай это как досадную случайность, за которой непременно последует начало “белой” полосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
10 интересных фактов о сексе, которые вы не знали

Возьми ответственность на себя.
Не думай, что тобой руководит жестокая судьба. Каждый человек – кузнец своего счастья, и в твоих силах изменить все к лучшему.

Наслаждайся жизнью.
Наверняка ты получаешь наслаждение от путешествий и отпусков. Закрепи, зафиксируй эти ощущения, и применяй их в жизни. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Блины из бисквитного теста
  • Вкусные котлеты из баклажанов

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr