4 советы, чтобы стать оптимисткой
На самом деле, это легче, чем ты можешь себе представить. Для этого достаточно воспользоваться нашими советами, сообщает сайт Наша мама.
Начинай день с позитивной ноты.
Каждое утро в течение нескольких минут сосредоточься на положительных эмоциях, подумайте о людях и событиях, которые могут принести тебе радость. Постарайся зафиксировать это предчувствие внутри и возвращайся к нему внутренне на протяжении всего дня.
Не жди худшего.
Неприятность может случиться с каждым, но если ты будешь ожидать худшего, то самое худшее обязательно случится. Если с тобой случилось что-то плохое, воспринимай это как досадную случайность, за которой непременно последует начало “белой” полосы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
10 интересных фактов о сексе, которые вы не знали
Возьми ответственность на себя.
Не думай, что тобой руководит жестокая судьба. Каждый человек – кузнец своего счастья, и в твоих силах изменить все к лучшему.
Наслаждайся жизнью.
Наверняка ты получаешь наслаждение от путешествий и отпусков. Закрепи, зафиксируй эти ощущения, и применяй их в жизни. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Блины из бисквитного теста
- Вкусные котлеты из баклажанов