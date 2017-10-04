4 октября – Всемирная неделя космоса
2017-10-04 11:31
4 октября – Всемирная неделя космоса
Всемирная неделя космоса проводится ежегодно с 4 по 10 октября.
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Неделя с 4 по 10 октября был провозглашен всемирной неделей космоса (World Space Week) Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года (резолюция 54/68), с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека, передает Rus.Media.
Указанные даты воскрешают в памяти такие события, как запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.
Впервые идея учредить Всемирный неделю космоса возникла на 3-й Всемирной конференции ООН по космосу. На этом форуме делегация Марокко выдвинула предложение о провозглашении 20 июля Всемирным днем космоса, приурочив эту дату ко дню высадки экспедиции США на Луну.
Первый в мире искусственный спутник Земли (СССР, 1957 год)
Предложение делегации Марокко было воспринято весьма неоднозначно. Большинство делегаций высказались в поддержку идеи провозглашения специального Всемирного дня космоса. Однако сама дата вызвала широкую дискуссию. Российская делегация, поддержав в принципе саму идею, тем не менее, не могла согласиться с датой 20 июля, так как она не вполне корректна и справедлива с исторической точки зрения. По мнению российской делегации, космическая эра в истории человечества началась 4 октября 1957 года, когда СССР впервые в мире осуществил запуск первого искусственного спутника Земли.
С учетом этой аргументации российская делегация внесла поправку к марокканской предложения, предлагающую 4 октября в качестве даты Всемирного дня космоса. Россию активно поддержали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Куба, ЮАР и ряд других стран. Некоторые другие страны внесли встречное предложение — отмечать эту дату 10 октября, когда вступил в силу Договор по космосу. А представитель ФРГ даже предложил передать этот вопрос для проработки в Комитет ООН по космосу.
В разгар дискуссии неожиданное предложение внес делегат Ирана. Он предложил праздновать не Всемирный день космоса, а Всемирная неделя космоса, который можно было бы начать 4 октября и закончить 10 октября. Столь неожиданное предложение нашло поддержку у большинства стран, так как оно опиралось на две важные для нее даты. Предложение о Всемирной неделе космоса было поддержано участниками конференции единогласно.
Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения космического пространства
И сегодня Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения космического пространства. Идея этого мероприятия, вдохновляя студентов, способствует формированию класса будущих специалистов, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, а также способствует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы.
Так, за последние несколько лет уже около 90 стран приняли участие в более чем 2200 мероприятиях с участием более 1,3 млн. посетителей. Причем каждый год мероприятия, посвященные Неделе космоса, проходят под определенной темой, которая выбирается Ассоциацией Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства.