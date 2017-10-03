4 октября в Лас-Вегасе Трамп встретится с семьями погибших в стрельбе
2017-10-02 20:10
4 октября в Лас-Вегасе Трамп встретится с семьями погибших в стрельбе
Президент США Дональд Трамп в среду посетит Лас-Вегас, чтобы встретиться с семьями жертв массовой стрельбы.
Об этом президент заявил во время выступления в белом доме по поводу стрельбы, передает Rus.Media .
“Это был акт чистого зла. ФБР и Отдел внутренней безопасности тесно сотрудничают с местными органами власти для содействия расследованию, и они будут предоставлять самую свежую информацию о ходе расследования и его развития”, – отметил Д. Трамп во время речи.
Во время речи президент почтил память погибших и выразил поддержку пострадавшим, а также поблагодарил полиции Лас-Вегаса за оперативную работу.
“Я собираюсь посетить Лас-Вегас в среду, чтобы встретиться с правоохранительными органами, очевидцами событий, а также семьями пострадавших”, – сообщил Д Трамп.
Напомним, массовая стрельба произошла в воскресенье вечером в отеле Mandalay Bay и в районе Лас-Вегас Стрип в Лас-Вегасе в Соединенных Штатах.
По последним данным полиции, 50 человек погибли и еще 406 были госпитализированы.